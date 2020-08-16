روسيا تسجل 4969 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كشف مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم الأحد، إن الدولة سجلت 4969 حالة إصابة بـ كوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية (5061 أمس)، ليصل المجموع التراكمي إلى 922853 حالة.





وذكر المركز في بيان: على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أكدت روسيا 4969 حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 في 84 منطقة، منها 1284 (25.8 بالمائة) تم اكتشافها بشكل نشط، ولم تظهر على الأشخاص أي أعراض سريرية.





وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 922853، مع زيادة يومية تبلغ 0.5 بالمائة.









وسجلت موسكو 688 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وهو عدد أكبر من أي منطقة أخرى في روسيا ، تليها سانت بطرسبرغ بـ 163 حالة ، ومنطقة موسكو بـ 154 حالة.





لم يتم تسجيل أي حالات جديدة في منطقة نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي.





توفي ما مجموعه 68 مريضًا بـ كوفيد 19 في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية (119 في اليوم السابق)، ما يرفع عدد القتلى إلى 15685.





وخرج ما يصل إلى 3557 مريضا بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للشفاء إلى 732968.





ووفقًا لهيئة مراقبة الصحة العامة الروسية، تم إجراء أكثر من 32.5 مليون اختبار للكشف عن كوفيد 19 في البلاد منذ بداية تفشي المرض، ولا يزال 229000 حامل فيروسات مشتبه بها تحت المراقبة الطبية.