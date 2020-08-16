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أخبار العالم

ضربة قاصمة لتركيا.. مسئول أمريكي سابق: ترامب يعلن عن مفاجأة كبرى قبل الانتخابات

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:43 ص
جون بولتون
جون بولتون
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قسم الخارجي
كشف جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يعلن مفاجأة كبرى تمثل ضربة قاصمة لدول أوروبا وتركيا، وفق ماذكرت شبكة آر تي.

وقال بولتون إن ترامب قد يعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو، الذي يضم تركيا، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.

وسبق أن أعلن ترامب في مناسبات عدة، عن مطالبه بضرورة  دفع أوروبا دفعات مالية أكبر خاصة الدول الكبيرة في أوروبا ، لأن أمريكا تتحمل أكبر جزء في ميزانية الحلف، ويظهر إنه مع عدم وجود ترامب أي استجابة لمطالبه، قد يقرر ترك الحلف للأبد.

وأضاف بولتون، في مقابلة نشرت مع صحيفة "لا رازون" الإسبانية: "ما زال هناك نحو ثلاثة أشهر حتى الانتخابات، ومن وجهة نظر السياسة الأمريكية، هذه فترة طويلة جدا. هناك احتمال كبير وحقيقي لحدوث ما نسميه بمفاجأة أكتوبر، عندما تعقد القمة الرابعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لإعلان السلام في شبه الجزيرة الكورية، وإنهاء برنامج الأسلحة النووية".

ويرى بولتون، أن ترامب "قد يقرر سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان، بما في ذلك قبل حلول موعد الانتخابات. أو قد يعلن الانسحاب من الناتو".


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