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ثقافة

فابريكا تعيد إحياء الليلة الكبيرة في مكتبة الإسكندرية.. بعد غد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية عرضًا تمثيليًا غنائيًا لفرقة فابريكا، تقدم فيه الفرقة رؤية جديدة لعرض العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" بتوقيع المخرج: محمد أبو الخير، وذلك في تمام التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر.

جدير بالذكر أن فابريكا تأسست عام 2011 وتكونت من عدد من مطربي وعازفي الأوبرا، ومن أعمالها أوبرا الناي السحري لموتسارت و مسرحية البؤساء بالعامية المصرية، بالإضافة لعدد من العروض الناجحة قامت فيها الفرقة بإعادة توزيع أعمال كبار الموسيقيين العرب.



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