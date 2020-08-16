كورونا يروع المغرب.. معدلات إصابة كبيرة خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 1776 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في غضون أربع وعشرين ساعة، في أسوأ حصيلة يومية منذ ظهور الوباء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.









ووصل العدد الإجمالي لمن أصيبوا بـفيروس "كوفيد 19" في البلاد، منذ مارس الماضي، إلى 41 ألفا و17 حالة.









وأعلنت السلطات وفاة 21 شخصا من جراء الإصابة بكورونا، ليصل إجمالي وفيات الوباء في البلاد إلى 636.









أما عدد المتعافين من كورونا في المغرب، خلال يوم واحد، فوصل إلى 922، وهو ما رفع عدد حالات الشفاء إلى 28 ألفا و566.









وسجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة، واضطرت السلطات إلى إغلاق عدد من المدن لأجل كبح انتشار المرض.