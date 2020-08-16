AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يروع المغرب.. معدلات إصابة كبيرة خلال يوم واحد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 1776 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في غضون أربع وعشرين ساعة، في أسوأ حصيلة يومية منذ ظهور الوباء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


ووصل العدد الإجمالي لمن أصيبوا بـفيروس "كوفيد 19" في البلاد، منذ مارس الماضي، إلى 41 ألفا و17 حالة.


وأعلنت السلطات وفاة 21 شخصا من جراء الإصابة بكورونا، ليصل إجمالي وفيات الوباء في البلاد إلى 636.


أما عدد المتعافين من كورونا في المغرب، خلال يوم واحد، فوصل إلى 922، وهو ما رفع عدد حالات الشفاء إلى 28 ألفا و566.


وسجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة، واضطرت السلطات إلى إغلاق عدد من المدن لأجل كبح انتشار المرض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد إسرائيلي بقيادة رئيس الموساد يتوجه إلى الإمارات الأسبوع المقبل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

استدعاء وزير التعليم العالي أمام البرلمان بسبب أدوية «تدمير» كورونا

محدش بيعمل كده في بلده.. رسالة الرئيس السيسي لـ المعتدين على الطرق.. فيديو

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

روسيا تنظم توزيع أول لقاح روسي ضد كورونا

وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي عن عمر يناهز 72 عاما

وفيات الحوادث انخفضت بنسبة 48%.. رئيس الوزراء: مصر تعتبر الدولة الثانية من حيث جودة الطرق.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة يوميا .. 5 فوائد مذهلة لـ تمرين البلانك

بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر

مسرح مفتوح على السماء.. شاهد جزيرة أفريقية سكانها يعيشون فوق الجبال