ضبط 18 ألف لتر سولار مدعم داخل مخزن مواد بترولية بدون ترخيص بالمرج

تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط 18 ألف لتر سولار مُدعم بداخل مخزن مواد بترولية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج .





وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن مواد بترولية "كائن بدائرة قسم شرطة المرج" لإدارته المخزن "بدون ترخيص" .





وتبين قيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل المخزن عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد البترولية بلغت نحو (18000 لتر سولار "مدعم") .





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.