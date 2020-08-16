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حوادث

ضبط 18 ألف لتر سولار مدعم داخل مخزن مواد بترولية بدون ترخيص بالمرج

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:11 م
مخزن مواد بترولية
مخزن مواد بترولية
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط 18 ألف لتر سولار مُدعم بداخل مخزن مواد بترولية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج .

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن مواد بترولية "كائن بدائرة قسم شرطة المرج" لإدارته المخزن "بدون ترخيص" .

وتبين قيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية  "سولار مدعم" داخل المخزن عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد البترولية بلغت نحو (18000 لتر سولار "مدعم") .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.
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