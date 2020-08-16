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رياضة

المصري: نتعشم أن يتفهم الاتحاد موقف انسحابنا من مباراة الإسماعيلي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:20 م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
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عبدالله هشام
أكد علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه صاحب حق في أزمة الانسحاب من مباراة الإسماعيلي.

وقال الطرابيلي، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "وفد نادي المصرى المكون من محمد الخولي وعدنان حلبية لعرض وجهة نظر النادي على مسئولي اتحاد كرة القدم المصري".

وأضاف: "لم ينته التحقيق مع أحمد مسعود حارس المصري، والموضوع سيظهر نتائجه خلال الساعات المقبلة".

وتابع الطرابيلي: "طرحنا وجهة نظر النادي بمنتهي الشفافية، وبأسماء اللاعبين المصابين، والمتاحين، وباقي الغيابات، ولم يكن لدينا سوى 8 لاعبين فقط، بالإضافة إلى باقي الجهاز الفني، ما عدا محمود عطا".

وواصل: "كان من المستحيل أن نخوض لقاء الإسماعيلي، ونتعشم أن يتفهم مسئولو اتحاد الكرة الموقف، لم نتعمد الانسحاب أمام الإسماعيلي، وخوضنا لقاء الزمالك، لو كان لدينا لاعبون جاهزين كنا سنخوض المباراة

وأكمل: "نريد من اتحاد الكرة البحث عن الحقيقة، نرى أن المصري على حق، ولم يكن هناك أي نية للانسحاب مطلقا، لكن الظروف وضعت الفريق في مأزق".

وزاد: "النادي الإسماعيلي توجه لأداء المباراة، كان قرارا إجباريا من اتحاد كرة القدم، ولو لم يتوجه لخوض اللقاء كان سيتعرض للعقوبة، لكن كان هناك تعاطف كبير من النادي الإسماعيلي تجاه المصري، وكانوا يتمنون عدم اتجاه ناديهم لخوض اللقاء، لكن الجماهير يكون لها رأي ومجالس الإدارات لها أراء أخرى".

وواصل: "نتحدث في حق المصري فقط، والموقف قد يتكرر بالانسحاب أمام الاتحاد السكندري، وهناك مسحة طبية خلال الساعات المقبلة".

وأتم: "حل الموقف كان يتوجب على اتحاد الكرة تأجيل كل المباريات من قبل لقاء الحرس، خاصة بعد ظهور 16 حالة، وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، فترة استكمال كأس مصر كان من الممكن خوض المباريات المؤجلة خاصة بعد خروج بعض الأندية من البطولة، نحن أصحاب حق ونتمنى الاستجابة".
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