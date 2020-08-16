تفاصيل الحلقة 12.. والكيماوي ينهي الحرب في مملكة إبليس

الحلقة الثانية عشر من الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس، تبدأ القصة بعد قتل ألينور (فيدرا) ورميها بمياه النار وفقًا لخطة كاسيا (سلوى خطاب)، وبينما هي تحتضر كتمت أزهار (غادة عادل) أنفاسها، ليتشاركا في قتلها نهائيًا، بعدما أمرت بحرق فتحي إبليس (صبري فواز) ولكنه خرج من النار وكأنها لم تمسسه.
وفي الحارة، بينما يشتد الصراع بين الحسينية ورجال كاسيا، قررت أزهار وكاسيا اللجوء لمخزن الكيماوي فوق سطح العمارة، ليلقوا بزجاجات من مياه النار على الحارة، وينتصروا في الاستيلاء على الحارة من الحسينية، وفي ذلك الوقت، جاء حماصة (كريم قاسم) لداليدا (إيمان العاصي) في الحلم، ليخبرها بوفاته التي لم تصدقها أزهار وقررت الذهاب إلى منزلها لتنتظره.
ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها.
ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.