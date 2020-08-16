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أخبار البلد

أسعار تذاكر المترو الجديدة والاشتراكات.. 9 محطات بـ 5 جنيهات و16 محطة بـ 10

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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حمادة خطاب

أعلنت  الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه بدءًا من غدًا الإثنين 17/8/2020 سيتم تحريك سعر تذكرة مترو ألأنفاق للخطوط الثلاثة وذلك تزامنًا مع إفتتاح  المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو  هارون   - عدلى منصور على أن تكون الزيادة للخطوط الثلاثة كالتالي :   الخط  الأول " حلوان - المرج الجديدة " والخط الثانى " شبرا الخيمة - المنيب " والخط الثالث " العتبة - عدلى منصور "  سيكون  سعر التذكرة لعدد 9  محطات 5 جنيهات  ، وعدد 16 محطة 7 جنيهات ، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات ،  وخاصة مع فتح   المحطات الجديدة من الخط الثالث  أمام   الركاب اليوم  وهي محطات  " النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلى منصور ".

 


وأشارت الشركة  في بيانها  ان الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث  ويتوافر بها سلالم متحركة  ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض الكترونية لمواعيد قدوم القطارات وأيضًا ماكينات إلكترونية لصرف التذاكر وان خدمة المترو تتميز بالسرعة والنظافة والأمان وستظل الأرخص بين وسائل المواصلات

 

كما أعلنت الشركة في بيانها انه سيتم تحريك أسعار الإشتراكات بالخطوط الثلاثة بنفس قيمة الدعم السابق  وناشدت  الشركةجميع مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لمستخدمي الخطوط الثلاثة .


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