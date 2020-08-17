منى زكي تطالب بالتبرع لليونيسيف لمساعدة الشعب اللبناني

طالبت الفنانة منى زكي متابعيها بالتبرع لمنظنة اليونسيف لصالح مساعدة الشعب اللبناني بعد دمار مدينة بيروت.





وغردت منى زكي عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "‏كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت.. اللي فقد حد عزيز عليه.. واللي اتصاب.. واللي بيته اتهدم..لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".









يشار إلى أن اللبنانيين عانوا من حطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.





وراح ضحية الانفجار ما يقرب من 200 قتيل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرضت لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.





وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي اتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات