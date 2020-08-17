الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بـ وقف أنشطة التنقيب عن الطاقة قبالة قبرص





وقالت تركيا إن سفينة التنقيب عن الطاقة يافوز ستمدد عملياتها هناك حتى منتصف سبتمبر المقبل، وهو ما قال بوريل إنه "يغذي مزيدا من التوترات وانعدام الأمن".





وتصاعدت المواجهة بين تركيا واليونان العضو في الاتحاد الأوروبي بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر





وتغطي خطة الحفر التركية الجديدة منطقة حددتها قبرص ومصر.





وواصلت تركيا استفزازها اثر الممارسات غير الشرعية للتنقيب عن الغاز والطاقة شرق المتوسط، غير عابئة بأي تشريعات دولية أو اتفاقيات، وارسلت سفن للتنقيب عن الغاز في المياه اليونانية بعد ايام من اعلان اثينا توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع القاهرة الاسبوع الماضي، وادعت أنقرة انها سفينة لرصد الزلازل