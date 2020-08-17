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اقتصاد

السعودية تمول المنشآت الصغيرة القائمة عبر بنك التنمية الاجتماعية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:04 م
السعودية
السعودية
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قسم الاقتصاد
أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج "أفق" لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة بمبلغ تمويلي يصل إلى 10 ملايين ريال، ويأتي إطلاق منتج "أفق" انطلاقًا من توجه البنك الاستراتيجي إلى دعم المنشآت الصغيرة، بهدف رفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للمواطنين عبر تقديم برامج مساندة تمكن رواد الأعمال من استمرارية مشاريعهم التجارية، وذلك ضمن دور البنك المحوري في دعم منظومة ريادة الأعمال وتوليد الوظائف للمواطنين عن طريق المنشآت الممولة من قبل البنك.

وفي هذا الصدد، أكد نائب الرئيس لقطاع تمويل المنشآت أحمد بن عبدالله الزهراني، أن بنك التنمية الاجتماعية يسعى لـتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وخدمات التدريب و الاستشارات المتخصصة.

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وأوضح الزهراني أن البنك خلال 12 عامًا قام بتمويل أكثر من 25 ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تمويلية إجمالية تجاوزت الـ6 مليار ريال، مستفيدة من خدمات وتسهيلات 27 فرعا للبنك حول المملكة.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية وخلال مسيرة 50 عامًا قدم خدماته، لأكثر من 3 مليون مواطن ومواطنة بحجم التمويل يتجاوز 107 مليار ريال، في كلا شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المنشئات.

ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني http://www.sdb.gov.sa/.
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