وزيرة التضامن أمام البرلمان: حذف أي مواطن من "تكافل وكرامة" حال شراء سيارة.. وأي حد محتاج قرض دون فائدة سنعطيه

وزيرة التضامن الاجتماعي:

- هناك ربط بين الاستفادة من معاش تكافل وكرامة وبين تملك وشراء ذوى الإعاقة لسيارة

- من يحصل على سيارة بدون جمرك ويكلف الدولة آلاف الجنيهات ويحصل على دعم هذا ظلم فى حق الدولة

- عندنا قروض ميسرة من يريد أن يأخذ قرض ميسر من غير فائدة سنعطيه

- إذا ثبت الحصول على السيارة بالتبرعات لا يتم حرمانه









أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك ربط بين الاستفادة من معاش تكافل وكرامة وبين تملك وشراء ذوى الإعاقة لسيارة، والأمر محدد بضوابط حتى لا يتم ظلم أى شخص، مؤكدة أنه منذ شهر سبتمبر 2019 من يثبت أنه اشترى سيارة يتم حذفه من "تكافل وكرامة"، إلا إذا ثبت أن السيارة ليست من ماله الخاص.





وقالت وزيرة التضامن: "من يحصل على سيارة بدون جمرك ويكلف الدولة آلاف الجنيهات ويحصل على دعم هذا ظلم فى حق الدولة، لذلك هناك قرار من يحصل على سيارة بعد شهر سبتمبر 2019 يتم وقف استفادته من برنامج تكافل وكرامة، فمن يحصل على دعم من الدولة مقابل الإعفاء الجمركى لا يأخذ دعم آخر من تكافل وكرامة





جاء ذلك فى كلمة الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، ردا على سؤال للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب للوزيرة، عما إذا كان هناك ربط بين تملك وشراء شخص سيارة واستفادته من برنامج تكافل وكرامة .





ولفتت إلى أن الوزارة تتلقى بيانات عن أسر تحصل على دعم من أكثر من مصدر مضيفة "عندنا قروض ميسرة من يريد أن يأخذ قرض ميسر من غير فائدة سنعطيه، وبخصوص تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى صدر فى يناير 2018، لابد من التوضيح أن هذا القانون تتداخل فى تطبيقه 21 وزارة بالإضافة إلى المجالس القومية.





وقالت القباج إن كل الأشخاص ذوى الإعاقة مدرجين تحت عباءة وخدمات التأمين الصحى الشامل، وذكرت أنه تم تفعيل النظام المميكن للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتم إصدار 524 ألف بطاقة خدمات متكلمة، كما تم تشغيل 220 مكتب تأهيل، وقامت الوزارة بتدريب 720 موظف على تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تم توفير 374 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.





وأضافت: "أنشانا صندوق عطاء، وممكن أبعث لكم الخطة ونتابع ما تم، لكن الدولة محتاجة موارد لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والدولة لم تكن جاهزة من حيث البنية التحتية من تعليم ودمج وفرص إتاحة وغيرها".





وسأل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مرة أخرى: هل هناك ربط بين العربية وبين تكافل وكرامة هل المواطن والشخص ذوى الإعاقة الذى لديه عربية لا يأخذ معاش تكافل وكرامة، وردت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلة: "بعد سبتمبر 2019 ربطنا بين الذي يحصل على عربية ويأخد تكافل وكرامة، وقبل ذلك التاريخ لم يكن هناك ربط بينهما، فمن يشترى سيارة يدفع على الأقل 150 ألف جنيها، هل هو يستحق أم شخص آخر فى حاجة أكثر منه، لو ثبت ان الشخص ذوى الإعاقة لديه سيارة يحرم من كافة الدعم، ومن لديه عربية بعد سبتمبر 2019 يوقف من الدعم النقدى".



