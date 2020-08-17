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محافظات

إزالة 2883 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:49 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تمت إزالة 2883حالة تعد بواقع: 2107حالة على الأراضى الزراعية، و 776 حالة على أراضى أملاك الدولة، فيما تم ضبط وإزالة 332 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء في "25 مارس الماضي"بحظر انتقال وتحرك المواطنين وغلق المحال العامة،لمجابهة انتشار العدوى بكورونا،وحتى أمس الأحد 16 أغسطس الجاري". 

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري،الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام ،بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا. 

وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، والمستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد"، وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة

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