عبد الله السعيد: ثلاثي الأهلي إضافة لـ براميدز وحسام عاشور يستحق نهاية أفضل

علق عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على اقتراب فريقه من ضم رمضان صبحي وشريف إكرامي ثنائي النادي الأهلي السابق خلال الفترة المقبلة.





وكان الأهلي قد أعلن رحيل رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته وغلق باب المفاوضات مع ناديه هدرسفيلد الإنجليزي بسبب رغبة اللاعب في الانضمام لبيراميدز.





وقال عبد الله السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": "رمضان صبحي وشريف إكرامي إضافة قوية، بيراميدز ينافس على البطولات المحلية والقارية، وبالتالي يحتاج إلى تدعيمات مميزة".





وأضاف: "بالتأكيد نتمنى أن ينضم إلينا رمضان، وحتى الآن ولم أتواصل معه، ولكن بالتأكيد هو مميز جدًا ولاعب قوي الشخصية، وتواجده سيكون إضافة قوية للفريق".



