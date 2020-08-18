عبد الله السعيد: ثلاثي الأهلي إضافة لـ براميدز وحسام عاشور يستحق نهاية أفضل

علق عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على اقتراب فريقه من ضم رمضان صبحي وشريف إكرامي ثنائي النادي الأهلي السابق خلال الفترة المقبلة.
وكان الأهلي قد أعلن رحيل رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته وغلق باب المفاوضات مع ناديه هدرسفيلد الإنجليزي بسبب رغبة اللاعب في الانضمام لبيراميدز.
وقال عبد الله السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": "رمضان صبحي وشريف إكرامي إضافة قوية، بيراميدز ينافس على البطولات المحلية والقارية، وبالتالي يحتاج إلى تدعيمات مميزة".
وأضاف: "بالتأكيد نتمنى أن ينضم إلينا رمضان، وحتى الآن ولم أتواصل معه، ولكن بالتأكيد هو مميز جدًا ولاعب قوي الشخصية، وتواجده سيكون إضافة قوية للفريق".
وتحوّل السعيد للحديث عن انتقاد الجماهير بعد انتقال لاعب من نادٍ إلى آخر: "انتقادات الجمهور موجودة في أي مكان بالعالم، حتى بين ريال مدريد وبرشلونة، طبيعي مع انتقالات اللاعبين أن يكون هناك رد فعل من الجماهير، طبيعي أن يكون هناك تعصب كلٍ لناديه".
واستدرك: "لكن يجب أن نتمتع بالاحترافية ونتقبل هذه الانتقالات، صحيح طبيعي أيضا أن تحب ناديك وتنتقد اللاعب عندما يغادر، لكن الاحتراف موجود في أي مكان بالعالم".
وأوضح: "رأينا كيف رحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد صوب يوفنتوس، وكيف رحل نيمار بشكل مفاجئ عن برشلونة ثم أراد العودة مجددا".
وأتم معلقا على رحيل حسام عاشور عن الأهلي: "حسام عاشور اسم كبير ولاعب محترم، كنت أتمنى له (نهاية كويسة)، لكن هذه هي كرة القدم، أتمنى له التوفيق في حياته المقبلة".