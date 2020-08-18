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منوعات

وادي الموت.. تسجيل أعلى درجة حرارة شهدها العالم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:09 ص
أعلى درجة حرارة
أعلى درجة حرارة
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عزة عاطف
بالتزامن مع تغيرات المناخ وموجات الحر التي تشهدها بلدان العالم، فقد سجلت اليوم هيئة الطقس الوطنية الأمريكية أعلى درجة حرارة على مستوى العالم منذ أكثر من 100 عام.

حيث وصلت درجة الحرارة في منطقة فيروس كريك بوادي الموت في صحراء كاليفورنيا إلى 54.4 درجة مئوية.
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لتكون بذلك أعلى درجة حرارة قد تم تسجيلها على مستوى العالم كله منذ عام 1913، أي منذ أكثر من 100 عام.

حيث اقتربت درجة الحرارة في صحراء كاليفورنيا من الرقم القياسي 56.7 درجة مئوية وهو أعلى درجة حرارة على الإطلاق.

وقد أشارت الهيئة إلى أن الأرقام التي تم تسجيلها بالأمس مازالت أولية، وإذا تأكدت فستكون بذلك أعلى درجة حرارة مثبتة رسميًا منذ 10 يوليو 1913ؤ حيث تم تسجيل أعلى درجة حرارة في وادي الموت.
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