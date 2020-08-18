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رياضة

حقك عليا.. أحمد فتحي يوجه رسالة مؤثرة لـ زوجته

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
نشر الكابتن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد فتحي على الصورة قائلا "دايمًا سندي في حياتي، دايمًا ضهري أصعب المواقف.. حقك عليا وربنا يخليكي ليا يا حبيبتي".

يذكر أن الأهلي حقق  الفوز على أسوان  بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.


بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة، ليحكم قبضته على صدارة مسابقة الدوري الممتاز، وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه، فيما توقف رصيد أسوان عند 19 نقطة.
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