حقك عليا.. أحمد فتحي يوجه رسالة مؤثرة لـ زوجته

نشر الكابتن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق أحمد فتحي على الصورة قائلا "دايمًا سندي في حياتي، دايمًا ضهري أصعب المواقف.. حقك عليا وربنا يخليكي ليا يا حبيبتي".





يذكر أن الأهلي حقق الفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.







