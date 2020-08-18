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أخبار العالم

إصابة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بفيروس كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:48 ص
الوزير الروسي المصاب
الوزير الروسي المصاب
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محمد علي
أعلنت روسيا عن إصابة وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بعدما تشخيصه بالمرض المعدي، إثر عينة له أثبتت إيجابية إصابته، وفق ماذكرته وسائل إعلام روسية.

وسيخضع الوزير للحجر الصحي، وإعطاءه العلاجات اللازمة، حتى تتحسن صحته ويستطيع الشفاء من المرض الذي قتل الكثيرين في روسيا والعالم.

وأفادت وكالة أنباء انترفاكس نقلا عن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بأن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بفيروس كورونا الجديد.

وتأتي روسيا بحصيلة إصابات كبيرة بالفيروس في العالم، بأكثر من 930 ألف إصابة، فيما تقترب الوفيات من الـ16 ألف وفاة.

وسجل العالم 22 مليون إصابة، و780ألف وفاة، مقتربًا من كسر رقم الـ800 ألف حالة وفاة.

وخلال هذا الشهر أعلنت روسيا عن أول عقار لفيروس كورونا وأطلقت عليه اسم سبوتنيك في.

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