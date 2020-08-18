تأكيد قاطع لمحكمة قتلة الحريري: حزب الله من اغتال رئيس الوزراء الأسبق| تفاصيل

بدأت منذ قليل محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وكشفت المحكمة عن المتورطين الرئيسيين وأنهم من تنظيم حزب الله، وفق لما أوردته سكاي نيوز.





وقالت المحكمة الخاصة بلبنان، إنه تمت مراقبة الحريري بشكل مكثف ومستمر قبل اغتياله من قبل عناصر حزب الله.





واعتبرت المحكمة جريمة الاغتيال عملًا إرهابيًا كاملًا.





ولفتت المحكمة إلى إن اغتيال الحريري جرى باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات شديدة الانفجار.





وأكدت المحكمة الخاصة بلبنان بشكل واضح إن المتهمين ينتمون لحزب الله، وقالت إن المتهمين هم: سليم عياش وحسن مرعي ومصطفي بدرالدين.





وقالت إنهم استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري بعدما تمت مراقبته لوقت طويل.





ولفتت المحكمة إلى إن انتحاريا كان يقود آلية من نوع ميتسوبيشي، هي من استهدفت موكب الحريري وانفجرت به، وأطالحت به وبمن معه قبل 15 سنة.











