ترامب: أمازون أكبر مشكلة تواجه مكتب البريد الأمريكى

انتقد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، شركة أمازون للتسويق الإلكترونى، بأنها أكبر مشكلة تواجه وكالة البريد الإلكترونى، عند إجراء عمليات التصويت في الانتخابات الأمريكية عبر البريد.





وبحسب شبكة CNBC فإن الرئيس الأمريكى قد كرر انتقاده لأمازون ، حيث قال إن وكالة البريد تخسر مليارات الدولارات سنويا بسب أمازون كما تخسر في كل عملية ارسال طرود من 3 إلى 4 دولارات في المرة الواحد.









وتعتمد شركة أمازون للتسويق الإلكترونى على الاعتماد على شبكة توصيل كبيرة قد تصل إلى 1300 شركة توصيل، تقوم بتوصيل الطرود والأشياء المطلوبة عبر الانترنت، مما يؤثر على وكالة البريد الإلكترونى.





وكانت استفادت خدمة البريد الأمريكي من زيادة عمليات تسليم الطرود للأمريكيين الذين بقوا في منازلهم بسبب وباء كورونا، لكنها شهدت انخفاضًا مستمرًا في بريد الدرجة الأولى والأعمال ، وفقًا لآخر نتائجها المالية.





واقترح ترامب في مقابلة تليفزيونية له مع شبكة فوكس نيوز، أن مكتب البريد يمكن أن يحل مشكلاته المالية عن طريق رفع أسعار التسليم لتعويض تكاليف التسليم التى تكون عبر شركات التجزئة عبر الإنترنت، مثل أمازون، وأضاف ترامب أن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس أنه "من المفترض أن يكون هذا الرجل ثريًا للغاية، لذا دعه يدفع ثمن ذلك".



