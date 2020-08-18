لاعب جزائري يقترب من مزاملة تريزيجيه والمحمدي بأستون فيلا "تفاصيل"

وذكر موقع (برمنجهام ميل)، أن ناديي تشيلسي وليدز يونايتد، أبديا أيضًا اهتمامهما بضم بن رحمة، الذي انضم إلى برينتفورد مقابل 2.7 مليون جنيه إسترليني فقط، من نادي نيس الفرنسي قبل عامين.





وقدم بن رحمة، أداءًا رائعًا مع برينتفورد، خلال الموسم الماضي من دوري البطولة الوطنية (تشامبيونشيب)، حيث سجل الجناح الجزائري 17 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة في 46 مباراة، وتمكن من قيادة الفريق نحو المباراة النهائية الفاصلة المؤهلة إلى "بريميرليج" أمام فولهام، قبل أن ينتزع الأخير بطاقة التأهل للدوري الممتاز، بالفوز بهدفين مقابل هدف.





وأضاف الموقع، أن أستون فيلا، بات مهتم أيضًا بضم أولى واتكينز، مهاجم برينتفورد خلال الموسم المقبل.





وأوضح (برمنجهام ميل)، أن واتكينز، حريص على فرصة اللعب تحت قيادة دين سميث، مدرب أستون فيلا، والذي سبق له أن لعب تحت قيادته مع فريق برنتفورد.



