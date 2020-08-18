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أخبار العالم

بسبب خطابها في الحزب الديمقراطي.. ترامب يسخر من ميشيل أوباما

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:49 م
ميشيل اوباما
ميشيل اوباما
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على صالح
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، قرينة سابقه ميشيل أوباما بعد أن وجهت انتقادات لاذعة للرئيس الحالي خلال تصريحات في المؤتمر الديمقراطي الافتراضي.

وكتب ترامب على حسابه عبر تويتر اليوم الثلاثاء: "من فضلكم لو أن أحدا يشرح  لـ ميشيل اوباما أن دونالد ترامب لم يكن ليبقى هنا، في البيت الأبيض الجميل، لولا العمل الذي قام به زوجك، باراك أوباما".


ترامب، الذي لم ينتقد ميشيل أوباما بشكل مباشر، ذهب إلى وصف المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة جو بايدن بأن "فكرة متأخرة" واتهم الرئيس السابق باراك أوباما بتقديم "تأييد متأخر للغاية وغير متحمس" لنائبه السابق. 

وأيد باراك أوباما بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس لمدة ثماني سنوات، بعد أن كان واضحًا أن بايدن هو المرشح المفترض للحزب الديمقراطي.

'لقد قمت أنا وإدارتي ببناء أعظم اقتصاد في التاريخ ، لأي بلد ، وقمنا بإيقاف تشغيله ، وأنقذنا ملايين الأرواح ، والآن أقوم ببناء اقتصاد أكبر مما كان عليه من قبل، الوظائف تتدفق ، وناسداك وصلت بالفعل إلى مستوى قياسي ، والباقي سيتبعه" وفقا لـ ترامب وتغريدته دفاعًا عن استجابة إدارته لفيروس كورونا الجديد، الذي قتل الآن أكثر من 170 ألف أمريكي ودمر الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف "لقد قمت أنا وإدارتي ببناء أعظم اقتصاد في التاريخ، لأي بلد، وقمت بإيقاف تشغيله، وأنقذت ملايين الأرواح، والآن أقوم ببناء اقتصاد أكبر مما كان عليه من قبل، الوظائف تتدفق، وناسداك عند مستوى قياسي بالفعل، والباقي سيتبع، اجلس وشاهد!"

ومضى الرئيس ترامب في الادعاء بأن استجابة إدارة أوباما لوباء H1N1 لعام 2009 كانت "ضعيفة ومثيرة للشفقة". 

وأكد أيضًا أن الإدارة السابقة كانت "الأكثر فسادًا في التاريخ"، مما دفع مرة أخرى إلى توجيه الاتهام الذي لا أساس له بأن باراك أوباما وبايدن ارتكبوا "خيانة" من خلال "التجسس" على حملته الانتخابية لعام 2016 في سياق التحقيق الروسي.

وقال ترامب لـ ميشيل اوباما ساخرا "شكرا على كلماتك الرقيقة جدا يا ميشيل!" .

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