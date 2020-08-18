معركة بين مصرييَن وأردني وكويتي في مول بالكويت | شاهد

تناقلت مواقع إخبارية أن مجمعا تجاريا بمنطقة السالمية في الكويت، شهد عراكا عنيفا بين مواطنين مصريين يعملان حارسيّ أمن بالمجمع وآخرين من الكويت والأردن.









ووثق رواد المجمع التجاري العراك، حيث تبادل الحارسان المصريان الضرب مع كويتي ووافد أردني، حاولا التعدي على المكان.





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وقالت صحيفة الراي الكويتية، إن السلطات استدعت الجميع للتحقيق في قسم الشرطة.





ولم يصب أحد بجروح، وانتهت الواقعة بتوقيع تعهدات من جانب الطرفين، ولم تقم الشرطة بعمل قضية لرفعها للنيابة العامة.









وسبق أن حدثت مشادات كلامية في الكويت وشجار بين مواطنين عرب وافدين وكويتيين، بعضهم يتم حله عن طريق القضاء ، أو يتم انهاؤه وديًا في أقسام الشرطة مع كتابة تعهدات على الطرفين.











