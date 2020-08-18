AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تطور خطير في دولة أفريقية.. حديث عن انقلاب عسكري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:51 م
حديث عن انقلاب عسكري
حديث عن انقلاب عسكري في مالي
Advertisements
قسم الخارجي
وفق ما ذكرت تقارير دولية، ترافقت معه سماع دوي الرصاص في دولة مالي، قالت التقارير، إن هناك  تمردا بين وحدات من الجيش.

وقالت التقارير إن التمرد في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.






وذكرت مصادر صحفية،  إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

وأضافت مصادر أخرى ،  بأن تمردا قد حدث في قاعدة "كاتي" العسكرية التي تقع بالقرب من العاصمة، و إنه تم اعتقال عدد من الوزراء وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة، كما وتمت محاصرة العاصمة باماكو لمنع أي تمرد قد يحدث.

ووقف التقارير الواردة، فحقيقة الوضع في مالي  لم تتضح حتى الآن.






وفي وقت سابق، أكدت سفارات النرويج وفرنسا وإسبانيا، المعلومات عن التمرد في القوات المسلحة لجمهورية مالي.

ونقلت صحف  عن السفارة النرويجية في مالي، تأكيدها أن وحدات الجيش الموجودة في ضواحي عاصمة البلاد باماكو تمردت.

كما ذكرت الصحف، أن الطريق المؤدي إلى القاعدة، القريبة من القصر الرئاسي، مسدود ولا يمكن الوصول إليها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سماع دوي انفجارات قرب قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس

تفاصيل 9 غارات للجيش الليبي على قاعدة الوطية.. خطط أردوغان في ليبيا تصاب بالشلل.. وهكذا اهتز الوجود التركي بعد الضربات المدمرة

مسلحون مجهولون يقتلون عسكريًا في مالي

دوي إطلاق نار في قاعدة للجيش المالي .. وأنباء عن تمرد عسكري محتمل

سماع إطلاق نيران داخل قاعدة عسكرية فى مالي

ترشيحاتنا

مغامر سعودي يمتطي ظهر سمكة القرش الحوتي في البحر الأحمر .. فيديو

لانضمامه إلى هيئة أجنبية .. مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن مواطن سودانى من أصل فلسطينى

إسرائيل تشتعل.. سلسلة حرائق في تل أبيب بسبب البالونات الحارقة

محمد صلاح الجديد.. نادٍ إيطالي يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي

أول تعليق لـ سعد الحريري بعد قرارات المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده

برفقة زوجها.. شيرين عبد الوهاب بإطلالة تكشف زيادة في وزنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد