تطور خطير في دولة أفريقية.. حديث عن انقلاب عسكري

وفق ما ذكرت تقارير دولية، ترافقت معه سماع دوي الرصاص في دولة مالي، قالت التقارير، إن هناك تمردا بين وحدات من الجيش.





وقالت التقارير إن التمرد في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

























وذكرت مصادر صحفية، إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.





وأضافت مصادر أخرى ، بأن تمردا قد حدث في قاعدة "كاتي" العسكرية التي تقع بالقرب من العاصمة، و إنه تم اعتقال عدد من الوزراء وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة، كما و تمت محاصرة العاصمة باماكو لمنع أي تمرد قد يحدث.





ووقف التقارير الواردة، فحقيقة الوضع في مالي لم تتضح حتى الآن.





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وفي وقت سابق، أكدت سفارات النرويج وفرنسا وإسبانيا، المعلومات عن التمرد في القوات المسلحة لجمهورية مالي.





ونقلت صحف عن السفارة النرويجية في مالي، تأكيدها أن وحدات الجيش الموجودة في ضواحي عاصمة البلاد باماكو تمردت.





كما ذكرت الصحف، أن الطريق المؤدي إلى القاعدة، القريبة من القصر الرئاسي، مسدود ولا يمكن الوصول إليها.







