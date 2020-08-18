تعرف على موعد طرح أغنية «خليني» لـ لطيفة

روجت المطربة لطيفة لأحدث أغانيها التى تحمل اسم خليني، وكشفت عن موعد طرحها عبر حسابها على تويتر.

وكتبت:"استنوا أغنيتي الجديدة #خليني الخميس القادم الساعة ٥ مساءً على قناتي الرسمية على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات : ياسين الحمزاوي، والحان و توزيع: أمين القلسي.

ونشرت لطيفة بوستر اغنيتها الجديدة وعلقت قائلة: خليني خليني .... قريبًا





استنوا اغنيتي الجديدة #خليني قريبًا جدًا على قناتي على اليوتيوب و جميع المنصات الإلكترونية

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وكانت أعلنت لطيفة، من خلال فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عن موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب".

وقالت لطيفة إنها خلال أيام سوف تطرحها عبر قناتها على يوتيوب وأنها تهديها لكل جمهورها الذى حضر مهرجانات تونس العام الماضى.

وطرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.