من غير رسم.. تعرف على كيفية عمل فن المصغرات

قال عمر الصالحي ، فنان المصغرات، إنه خريج كلية الزراعة وليس له علاقة بالفن من قريب ولا بعيد، ولكن في احدى المرات كان يساعد اخيه الاكبر في عمل مشروعاته بمعهد السينما فكان يعمل مثل هذه المجسمات الصغيرة، ثم بدء في البحث أكثر عن طريق الانترنت.





وتابع الفنان عمر الصالحي، خلال حواره في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بدء في تعلم فن المصغرات من خلال الانترنت منذ 4 سنوات تقريبًا وبدء في ان ينفذ مصغرات خاصة به، واغلب مجسماته مستوحاه من افلام ديزني وافلاك الكرتون.





واضاف ان عندما بدء نشر اعماله ومجسماته خلال صفحته على فيسبوك كجزء من شخصيته وللترفيه ليس الا، وجد تشجيع وترحاب كبير جدا من اهله واصدقائه وبعد ذلك انتشرت صور مجسمات من خلال تداولها على "الفيسبوك".





واوضح انه يستخدم الخشب في صناعة مجسماته، لافتًا الى انه لا يعرف يرس اطلاقا على الورق وعندما يحتاج ان يرسم شخصية يرسمها "كوروكي" على الورق ولكن دون اي تفاصيل.



