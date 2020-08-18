AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من غير رسم.. تعرف على كيفية عمل فن المصغرات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:22 م
فن المصغرات
فن المصغرات
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال عمر الصالحي، فنان المصغرات، إنه خريج كلية الزراعة وليس له علاقة بالفن من قريب ولا بعيد، ولكن في احدى المرات كان يساعد اخيه الاكبر في عمل مشروعاته بمعهد السينما فكان يعمل مثل هذه المجسمات الصغيرة، ثم بدء في البحث أكثر عن طريق الانترنت.

وتابع الفنان عمر الصالحي، خلال حواره في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بدء في تعلم فن المصغرات من خلال الانترنت منذ 4 سنوات تقريبًا وبدء في ان ينفذ مصغرات خاصة به، واغلب مجسماته مستوحاه من افلام ديزني وافلاك الكرتون.

واضاف ان عندما بدء نشر اعماله ومجسماته خلال صفحته على فيسبوك كجزء من شخصيته وللترفيه ليس الا، وجد تشجيع وترحاب كبير جدا من اهله واصدقائه وبعد ذلك انتشرت صور مجسمات من خلال تداولها على "الفيسبوك".

واوضح انه يستخدم الخشب في صناعة مجسماته، لافتًا الى انه لا يعرف يرس اطلاقا على الورق وعندما يحتاج ان يرسم شخصية يرسمها "كوروكي" على الورق ولكن دون اي تفاصيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كمين البرث.. مدرس كيمياء يجسد ملحمة المنسي بالورق المقوى

تعرف علي فن المجسمات باستخدام الخردة

إبداع العزل.. الطفلة لين واجهت كورونا بالورق المقوى

نقابة التشكيليين تطرح مسابقة لتصميم النصب التذكارى بالعاصمة الإدارية الجديدة

شاهد.. مهندس زراعي يبدع في صناعة المجسمات باستخدام الصلصال

ترشيحاتنا

على مسئوليتي.. نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي لن يلعب في بيراميدز الموسم المقبل

في ذكرى ميلاده.. رأي صادم لـ إبراهيم نصر في مقالب رامز جلال

منها العلاج المبكر.. وزارة الصحة تكشف أسباب انخفاض أعداد كورونا فى مصر

هل تحسب فترة العدة منذ هجر الرجل زوجته أم من تاريخ الطلاق.. الإفتاء تجيب

خلال 24 ساعة.. عبد العال يعلن فض دور الانعقاد الحالي للبرلمان

احترمي سنك.. فيفي عبده تتعرض لهجوم شرس لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. درة فى إطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام .. شاهد

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل