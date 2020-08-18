الزمالك ونادي مصر .. التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على أحداث أول الشوط الأول من مباراة الزمالك ونادي مصر التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام.





بدأت المباراة هجومية بعدما باغت نادي مصر الزمالك في الدقيقة الأولى بمحاولة هجومية انتهت بتمريرة داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الأبيض، وبعدها سيطر فريق كارتيرون على المباراة لكن دون خطورة هجومية.





وسدد مصطفى سلطان لاعب نادي مصر تسديدة قوية على مرمي الزمالك تصدى لها جنش ببراعة، لينقذ فريقه من هدف أول لمصر بعدما غيرت الكرة مسارها قبل أن يمسك بها جنش.





وفي الدقيقة 18 حصل عبد الله جمعة على إنذار بسبب ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء للمطالبة بركلة جزاء، ليتأكد بذلك غيابه عن مباراة الأهلي السبت المقبل.





وشهدت الدقيقة 20 هجمة خطيرة من لاعبي الزمالك بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها عبد الله جمعة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع نادي مصر عن مناطق الخطورة .





وشهدت الدقيقة 42 كرة عرضية من كليف نياكيا من جهة اليمين قابلها رضا الويشي برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات أمسك بها جنش على مرتين .

ورد عليها الزمالك بتمريرة أمامية من كاسونجو وصلت سهلة إلى الحارس فى الدقيقة 43 من عمر اللقاء .





وشهدت الدقيقة 45 تسديدة قوية من مصطفى سلطان لاعب نادي مصر من يمين منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.





وشهدت تشكيلة الزمالك تغييرات عديدة، كما شهدت عودة الثنائي يوسف أوباما وعبد الله جمعة، بعد غياب، وجاءت كالتالي:





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش





الدفاع: ياسين مرعي – محمد عبد الغني – أحمد عيد – حاتم محمد





الوسط: محمد حسام بيسو – عبد الله جمعة – يوسف إبراهيم أوباما





الهجوم: إسلام جابر – حسام أشرف – كابونجو كاسونجو





ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس محمد صبحي والتونسي فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي

وسيف جعفر ومحمود حمدي الونش وأسامة فيصل ومحمد عنتر ومحمد أوناجم.





وأعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق إف سي مصر، تشكيلة فريقه لخوض المباراة، وجاءت كالتالي:





حراسة المرمى: عصام ثروت





الدفاع: أحمد سعيد أوكا – أحمد يوسف – إسلام صالح – شريف أشرف عقيلة





الوسط: محمود توبة – كليف مانديرا – هشام عبد الحميد – مصطفى سلطان – ويليس ألفيس





الهجوم: رضا الويشي



