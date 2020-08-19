باريس سان جيرمان وحكاية 8 محاولات لمعانقة أغلى الكئوس

بعد أن ظفر الملاك الجدد لنادي باريس سان جيرمان برئاسة النادي العريق عام 2011 عن طريق جهاز الاستثمار القطري وأحكم ناصر الخليفي قبضته على ملعب الأمراء ومنذ ذلك الحين والنادي الباريسي يسعى بكل قوة للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا وهي البطولة الأغلى في العالم من حيث قيمتها الفنية والتسويقية.





مئات الملايين تم صرفها من جانب الخليفي للفوز بالتشامبيوزليج وعشرات التعاقدات السوبر تم التعاقد معها والنتيجة احتكار دائم لمسابقة الدوري الفرنسي وكأس الرابطة وفشل تام في بلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا والاكتفاء بالتواجد في الدور ربع النهائي أو ثمن النهائي على مدار ثماني محاولات كاملة نرصدها في التقرير التالي :





بداية الحلم 2012-2013

بعد ان حل سان جيرمان ثانيا في بطولة الدوري العام موسم 2011-2012 وهي البطولة التي توج بها مونبلييه وتحت قيادة المدرب الإيطالي المخضرم انشلوتي وبعد التعاقد مع الهداف الكبير زلاتان إبراهيموفيتش قادما من ميلان الإيطالي وبراتب سنوي يقترب من 15 مليون دولار سطع نجم سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وقدم عروضا قوية ووصل إلى الدور ربع النهائي قبل أن يوقف برشلونة حلم انشلوتي ورفاقه بالتعادل ذهابا في ملعب الأمراء بهدفين لكل فريق ثم التعادل بهدف لكل فريق في الكامب نو ليخرج سان جيرمان بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.





2013- 2014 حقبة جديدة للثنائي ابرا وكفاني

ومع رحيل انشلوتي وقدوم الفرنسي لوران بلان وتعاقد الخليفي مع الهداف الأوروجوياني ادينسون كفاني الذي كون ثنائي رائع مع ابرا والبرازيلي تياجو سيلفا والأرجنتيني لافيتزي والفرنسي ماتويدي واصل سان جيرمان تألقه في الأدوار الأولى من دوري أبطال أوروبا واحتل قمة مجموعته ووصل قطار الفريق كالعادة إلى الدور ربع النهائي قبل أن يودع البطولة على يد تشيلسي الإنجليزي بالخسارة في ستامفورد بريدج بهدفين دون رد قبل الفوز في ملعب حديقة الأمراء بثلاثة أهداف مقابل هدف.





2014 - 2015 لا جديد وداع حزين من دور الثمانية

لم يختلف موسم 2014 - 2015 عن الموسم السابق كثيرا، باريس بطل الدوري ومتصدر مجموعته في دوري الأبطال، وصل مع لوران بلان للدور ربع النهائي وخرج على يد ميسي ورفاقه بالخسارة أمام برشلونة في فرنسا بثلاثة أهداف مقابل وفي الكامب نو بهدفين دون رد.





2015 - 2016 تعاقدات جديدة ودور الثمانية أصبح عقده ورحيل ابرا

قبل انطلاق الموسم دعم ملاك النادي الفريق بنجوم جدد على رأسهم النجم الأرجنتيني إنخل دي ماريا قادما من ريال مدريد، الفريق الباريسي يفوز بالدوري والكأس ويحتل صدارة مجموعته في دوري الأبطال وكالعادة يصل إلى الدور ربع النهائي ويخرج هذة المرة على يد مانشستر سيتي الإنجليزي في صراع حكمه رأس المال من الدرجة الأولى، فاز المان سيتي ذهابا في ملعب الامارات بهدف نظيف وتعادل إيجابيا بهدفين لكل فريق في ملعب الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس. ليودع آفاق المدرب لوران بلان البطولة ومعه رحل الهداف إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد.





2016 - 2017 فضيحة ريمونتادا الكامب نو

مع رحيل الفرنسي لورلان بلان تعاقد باريس سان جيرمان مع الاسباني اوناي ايمري، خسر الفريق بطولة الدوري لصالح موناكو ومع ذلك حقق نتيجة رائعة في منافسات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بالفوز برباعية نظيفة في مباراة اذهلت العالم وتوقع الجميع أن يعبر باريس إلى الأدوار النهائية لكن مع وجود ميسي وسواريز ونيمار سقط باريس سان جيرمان في الكامب نو بستة أهداف وخرج لأول مرة من الدور ثمن النهائي.





2017 - 2018 قدوم نيمار ومبابي ولاجديد

مع فترة الانتقالات الصيفية فجر الخليفي مفاجأة مدوية وقام بالتعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بما يقرب من ربع مليار دولار بجانب ضم هداف موناكو كيليان مبابي وعقد العزم هذة المرة على الظفر باللقب الأوروبي، احتل الفريق قمة مجموعته التي ضمت البايرن وسيلتك واندرلخت ولكنه سقط في الدور ثمن النهائي أمام حامل اللقب ريال مدريد بالخسارة ذهابا في سانتياجو بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الخسارة في ملعب الأمراء بهدفين سجلهما الدون رونالدو ليخرج سان جيرمان من البطولة ويتم توجيه الشكر للمدرب الاسباني اوناي ايمري.





2018 - 2019 تولى توماس توخيل مقاليد الأمور الفنية

قامت إدارة النادي بمحاولة جديدة لتخطي عقدة الأدوار الإقصائية وقامت بالتعاقد مع المدرب الألماني المحنك توماس توخيل الذي حقق كالعادة لقب الدوري الفرنسي وكأس الرابطة والسوبر مع الفريق واحتل صدارة مجموعته متفوقا على ليفربول ونابولي وسيرفينا الصربي واصطدم بمانشستر يونايتد الإنجليزي في الدور ثمن النهائي وبرغم الفوز خارج الديار في اولدترافولد بهدفين دون رد الا ان الفشل كان حليف باريس سان جيرمان على ملعبهم وأمام جماهيرهم سقطوا بالثلاثة أمام قدرات الهداف الخطير لوكاكو وودع الفريق البطولة.





2019 - 202 هل يتحقق الحلم هذه المرة؟

يبدو أن صبر جماهير سان جيرمان لمدة 9 سنوات ومحاولات إدارة النادي المستمرة لمعانقة اللقب الغالي قد يكون لها نصيب هذة المرة في الفوز بدوري أبطال أوروبا، فبعد موسم غير مكتمل بسبب جائحة كورونا توج خلاله سان جيرمان باللقب بقرار من الرابطة الفرنسية بجانب كأس الرابطة على حساب سانت ايتيان وصل قطار رفاق المدرب توماس توخيل والنجوم نيمار ومبابي وايكاردي إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ النادي بعد أن احتل الفريق قمة مجموعته التي ضمت ريال مدريد وكلوب بروج وجالطة سراي ثم التفوق في الدور ثمن النهائي على بروسيا دورتموند الألماني بالخسارة في سيجنال بارك بهدفين مقابل هدف ثم الفوز في ملعب الأمراء بهدفين دون رد، وفي الدور ربع النهائي تخطي عقبة أتلانتا العنيد بعد ان حول خسارته بهدف إلى فوز غالي في الأمطار الأخيرة من عمر المباراة بهدفين سجلهما الكاميروني إريك موتينج والبرازيلي ماركينهوس، ثم عبر الفريق عقبة لايبزيج بالفوز عليه 3 -0.