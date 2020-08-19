باريس سان جيرمان وحكاية 8 محاولات لمعانقة أغلى الكئوس

بعد أن ظفر الملاك الجدد لنادي باريس سان جيرمان برئاسة النادي العريق عام 2011 عن طريق جهاز الاستثمار القطري وأحكم ناصر الخليفي قبضته على ملعب الأمراء ومنذ ذلك الحين والنادي الباريسي يسعى بكل قوة للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا وهي البطولة الأغلى في العالم من حيث قيمتها الفنية والتسويقية.
مئات الملايين تم صرفها من جانب الخليفي للفوز بالتشامبيوزليج وعشرات التعاقدات السوبر تم التعاقد معها والنتيجة احتكار دائم لمسابقة الدوري الفرنسي وكأس الرابطة وفشل تام في بلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا والاكتفاء بالتواجد في الدور ربع النهائي أو ثمن النهائي على مدار ثماني محاولات كاملة نرصدها في التقرير التالي :
بداية الحلم 2012-2013
بعد ان حل سان جيرمان ثانيا في بطولة الدوري العام موسم 2011-2012 وهي البطولة التي توج بها مونبلييه وتحت قيادة المدرب الإيطالي المخضرم انشلوتي وبعد التعاقد مع الهداف الكبير زلاتان إبراهيموفيتش قادما من ميلان الإيطالي وبراتب سنوي يقترب من 15 مليون دولار سطع نجم سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وقدم عروضا قوية ووصل إلى الدور ربع النهائي قبل أن يوقف برشلونة حلم انشلوتي ورفاقه بالتعادل ذهابا في ملعب الأمراء بهدفين لكل فريق ثم التعادل بهدف لكل فريق في الكامب نو ليخرج سان جيرمان بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.
2013- 2014 حقبة جديدة للثنائي ابرا وكفاني
ومع رحيل انشلوتي وقدوم الفرنسي لوران بلان وتعاقد الخليفي مع الهداف الأوروجوياني ادينسون كفاني الذي كون ثنائي رائع مع ابرا والبرازيلي تياجو سيلفا والأرجنتيني لافيتزي والفرنسي ماتويدي واصل سان جيرمان تألقه في الأدوار الأولى من دوري أبطال أوروبا واحتل قمة مجموعته ووصل قطار الفريق كالعادة إلى الدور ربع النهائي قبل أن يودع البطولة على يد تشيلسي الإنجليزي بالخسارة في ستامفورد بريدج بهدفين دون رد قبل الفوز في ملعب حديقة الأمراء بثلاثة أهداف مقابل هدف.
2014 - 2015 لا جديد وداع حزين من دور الثمانية
لم يختلف موسم 2014 - 2015 عن الموسم السابق كثيرا، باريس بطل الدوري ومتصدر مجموعته في دوري الأبطال، وصل مع لوران بلان للدور ربع النهائي وخرج على يد ميسي ورفاقه بالخسارة أمام برشلونة في فرنسا بثلاثة أهداف مقابل وفي الكامب نو بهدفين دون رد.
2015 - 2016 تعاقدات جديدة ودور الثمانية أصبح عقده ورحيل ابرا
قبل انطلاق الموسم دعم ملاك النادي الفريق بنجوم جدد على رأسهم النجم الأرجنتيني إنخل دي ماريا قادما من ريال مدريد، الفريق الباريسي يفوز بالدوري والكأس ويحتل صدارة مجموعته في دوري الأبطال وكالعادة يصل إلى الدور ربع النهائي ويخرج هذة المرة على يد مانشستر سيتي الإنجليزي في صراع حكمه رأس المال من الدرجة الأولى، فاز المان سيتي ذهابا في ملعب الامارات بهدف نظيف وتعادل إيجابيا بهدفين لكل فريق في ملعب الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس. ليودع آفاق المدرب لوران بلان البطولة ومعه رحل الهداف إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد.
2016 - 2017 فضيحة ريمونتادا الكامب نو
مع رحيل الفرنسي لورلان بلان تعاقد باريس سان جيرمان مع الاسباني اوناي ايمري، خسر الفريق بطولة الدوري لصالح موناكو ومع ذلك حقق نتيجة رائعة في منافسات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بالفوز برباعية نظيفة في مباراة اذهلت العالم وتوقع الجميع أن يعبر باريس إلى الأدوار النهائية لكن مع وجود ميسي وسواريز ونيمار سقط باريس سان جيرمان في الكامب نو بستة أهداف وخرج لأول مرة من الدور ثمن النهائي.
2017 - 2018 قدوم نيمار ومبابي ولاجديد
مع فترة الانتقالات الصيفية فجر الخليفي مفاجأة مدوية وقام بالتعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بما يقرب من ربع مليار دولار بجانب ضم هداف موناكو كيليان مبابي وعقد العزم هذة المرة على الظفر باللقب الأوروبي، احتل الفريق قمة مجموعته التي ضمت البايرن وسيلتك واندرلخت ولكنه سقط في الدور ثمن النهائي أمام حامل اللقب ريال مدريد بالخسارة ذهابا في سانتياجو بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الخسارة في ملعب الأمراء بهدفين سجلهما الدون رونالدو ليخرج سان جيرمان من البطولة ويتم توجيه الشكر للمدرب الاسباني اوناي ايمري.
2018 - 2019 تولى توماس توخيل مقاليد الأمور الفنية
قامت إدارة النادي بمحاولة جديدة لتخطي عقدة الأدوار الإقصائية وقامت بالتعاقد مع المدرب الألماني المحنك توماس توخيل الذي حقق كالعادة لقب الدوري الفرنسي وكأس الرابطة والسوبر مع الفريق واحتل صدارة مجموعته متفوقا على ليفربول ونابولي وسيرفينا الصربي واصطدم بمانشستر يونايتد الإنجليزي في الدور ثمن النهائي وبرغم الفوز خارج الديار في اولدترافولد بهدفين دون رد الا ان الفشل كان حليف باريس سان جيرمان على ملعبهم وأمام جماهيرهم سقطوا بالثلاثة أمام قدرات الهداف الخطير لوكاكو وودع الفريق البطولة.
2019 - 202 هل يتحقق الحلم هذه المرة؟
يبدو أن صبر جماهير سان جيرمان لمدة 9 سنوات ومحاولات إدارة النادي المستمرة لمعانقة اللقب الغالي قد يكون لها نصيب هذة المرة في الفوز بدوري أبطال أوروبا، فبعد موسم غير مكتمل بسبب جائحة كورونا توج خلاله سان جيرمان باللقب بقرار من الرابطة الفرنسية بجانب كأس الرابطة على حساب سانت ايتيان وصل قطار رفاق المدرب توماس توخيل والنجوم نيمار ومبابي وايكاردي إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ النادي بعد أن احتل الفريق قمة مجموعته التي ضمت ريال مدريد وكلوب بروج وجالطة سراي ثم التفوق في الدور ثمن النهائي على بروسيا دورتموند الألماني بالخسارة في سيجنال بارك بهدفين مقابل هدف ثم الفوز في ملعب الأمراء بهدفين دون رد، وفي الدور ربع النهائي تخطي عقبة أتلانتا العنيد بعد ان حول خسارته بهدف إلى فوز غالي في الأمطار الأخيرة من عمر المباراة بهدفين سجلهما الكاميروني إريك موتينج والبرازيلي ماركينهوس، ثم عبر الفريق عقبة لايبزيج بالفوز عليه 3 -0.