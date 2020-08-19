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مرأة

3 مرات يوميًا.. كوب يسد الشهية ويحرق الدهون

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:33 ص
مشروب سد الشهية
مشروب سد الشهية
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رشا عوني
حرق الدهون وإنقاص الوزن من أهم الأمور التي يهتم بها كثيرون، ويتبعون أنظمة دايت مختلفة لخسارة الوزن في وقت قصير لكن الأمر يحتاج إلى تناول مشروبات تساعد على حرق الدهون وسد الشهية بشكل فعال للوصول للهدف المطلوب وخسارة الوزن بشكل أسرع.

نصح موقع health24 بمشروب مميز يساعد على سد الشهية مما يمكنك من خسارة الوزن وحرق الدهون .. 

المكونات : 
كوب ماء مغلي
ملعقة نعناع
ملعقة شاي أخضر
ليمونة مقطعة شرائح
عودين قرفة
ربع ملعقة زنجبيل

طريقة عمل مشروب سد الشهية : 

اغلي كوب الماء ثم ضيفي له أعواد القرفة. 
ضيفي شرائح الليمون والنعناع والشاي الأخضر والزنجبيل
غطي الكوب واتركيه لمدة ١٠ دقائق حتى تمتزج المكونات مع الماء جيدًا. 
 ثم قومي بتصفية الخليط وتناولي الماء فقط. 
 يجب تناول هذا المشروب ٣ مرات يوميا، قبل كل وجبة بنصف ساعة كاملة . 
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