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العظمى اليوم بالقاهرة 35 درجة.. الأرصاد: نتوقع تحسنا للطقس في سبتمبر.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:58 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن نهاية الأسبوع الماضى شهد ارتفاعا بدرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية. 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 35 درجة ، أما جنوب الصعيد فى قنا،  أسوان ، حلايب شلاتين فتسجل 41 درجة مئوية. 

وأشارت إيمان شاكر، أن نسب الرطوبة لا زالت مرتفعة بنسب 85% فى الوجه البحرى والقاهرة.

ولفتت  وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،  إلى أن شهر سبتمبر  من المتوقع أن يشهد تحسنا بدرجات الحرارة والأحوال الجوية وانخفاض بمعدلات الرطوبة. 
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