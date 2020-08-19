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أخبار العالم

بعد تصريحاته المثيرة عن التطبيع مع إسرائيل.. قرار حاسم ضد المتحدث باسم الخارجية السودانية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:41 ص
قرار حاسم ضد المتحدث
قرار حاسم ضد المتحدث باسم الخارجية السودانية
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دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بانه قد تم إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، من منصبه وتكليفه بالعمل في دائرة أخرى؛ ويأتي ذلك على خلفية تصريحاته بشأن تطبيع العلاقات مع اسرائيل.

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية قد قال في تصريحات إعلامية إن بلاده ترغب في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتوقيع اتفاق سلام معها، مشيرا إلى أنه تمت خلال الفترة الماضية اتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والسوداني للتمهيد لتطبيع العلاقات.

وبدوره، نفى وزير الخارجية السوداني، عمر إسماعيل، التصريحات التي أطلقها المتحدث باسم الوزارة حول رغبة السودان في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن وزارته لم تناقش بأي شكل من الأشكال أمر العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وأضافت أنها لم تكلف متحدث الخارجية بالإدلاء بأي تصريحات بخصوص إسرائيل.

تلقت وزارة الخارجية بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع اسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح.
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