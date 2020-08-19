هبوط أسعار الذهب وارتفاع الدولار قبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

هبط الذهب عن ألفي دولار للأوقية (الأونصة)، اليوم الأربعاء، في حين ارتفع الدولار، فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1993.34 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأوقية أمس، الثلاثاء.





وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 2002.40 دولار.













وأضافت: "سجل الذهب مكاسب 3% في اليومين الماضيين، ما يجعل أسعار المعدن عرضة لعمليات جني أرباح".





وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه بعدما هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية.





وارتفاع الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.





وقالت مارجريت يانج من ديليفكس: "الذهب ينزل لأن الدولار ارتفع قليلا هذا الصباح. على المدى القصير، قد يوقف تعافي الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي للذهب".وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 27.70 دولار للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.4% إلى 952.88 دولار ونزل البلاديوم 0.8% إلى 2170.29 دولار.