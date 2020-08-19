رمضان صبحي ينهي أزمة إعلان البطاطس

أنهى رمضان صبحي، نجم منتخب مصر الأولمبي، أزمة الإعلان الذي قام بتصويره مؤخرا لإحدى شركات البطاطس الشهيرة في مصر.
وقال حازم الحديدي، الوكيل الإعلاني لرمضان صبحي ، في تصريحات صحفية، إن اللاعب تسلم بالفعل مبلغًا ماليًا من الشركة نظير تصويره هذا الإعلان، لكنه رد هذه الأموال للشركة.
وأشار إلى أن رمضان صبجي لم يكن ملزمًا برد هذه الأموال، لكنه فضل رد قيمة الإعلان للشركة، خاصة أن الشركة في الأساس لم تهدد بمقاضاة اللاعب.
وأعلن الأهلي أن رمضان صبحي أبدى رغبته في الرحيل لصفوف بيراميدز، بعد نهاية إعارته من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.