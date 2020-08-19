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محافظات

حملات تفتيشية بالمنوفية..ضبط 15 طن أسمدة ومخصبات زراعية غير مرخصة بقويسنا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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محمد أمين
صرح المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية عن قيام إدارة المكافحة قسم الرقابة على المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بشن حملة تفتيشية مكبرة. 


 أسفرت عن ضبط (15) طن من الأسمدة الغير مسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية بمصنع للكيماويات والمخصبات الزراعية وغير مرخص بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

، وقد تم التحفظ على المضبوطات وأدوات التعبئة المستخدمة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها.

كما أوضح الجمل بأنه تم تحرير (4130) محضر تقسيم بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة 840 فدان و 5 قيراط و 13سهما لمخالفتهم القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بـ تقسيم وبيع الأراضى الزراعية.

 مؤكدًا على المتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بتقسيم وبيع أى مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية .

 
وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة وكذا الحد من إنتشار تداول المخصبات والمبيدات الزراعية المحظور تداولها حفاظًا على حقوق المواطنين من التلاعب بالسلع .
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