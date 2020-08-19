حملات تفتيشية بالمنوفية..ضبط 15 طن أسمدة ومخصبات زراعية غير مرخصة بقويسنا

صرح المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية عن قيام إدارة المكافحة قسم الرقابة على المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بشن حملة تفتيشية مكبرة.





أسفرت عن ضبط (15) طن من الأسمدة الغير مسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية بمصنع للكيماويات والمخصبات الزراعية وغير مرخص بالمنطقة الصناعية بقويسنا.





، وقد تم التحفظ على المضبوطات وأدوات التعبئة المستخدمة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها.





كما أوضح الجمل بأنه تم تحرير (4130) محضر تقسيم بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة 840 فدان و 5 قيراط و 13سهما لمخالفتهم القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بـ تقسيم وبيع الأراضى الزراعية.





مؤكدًا على المتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بتقسيم وبيع أى مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية .



