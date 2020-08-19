أبرزها الركوب في شنطة السيارة.. خبير يوضح التصرفات الخاطئة خلال السفر

قال خبير السيارات، معتز عاطف، إنه يجب أن يكون هناك تصرفات معينة يجب تفاديها من الشخص لتأمين سلامته في طريق السفر، مشيرًا إلى أن هناك العديد من السيارات التي تقوم بحمل المزيد من الأحمال عليها خلال السفر، معتبرًا ذلك تصرفًا خطيرًا جدًا.





ونصح "عاطف" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، العائلة التي تتكون العديد من الأفراد أن يقوموا بالسفر على مرتين، حفاظًا على سلامة السيارة وسلامتهم في الطريق.





وتابع أن توزيع الأوزان مهم جدًا في السيارة، لافتًا إلى أن أهم شيء في السفر أن يكون كل شخص مسئولا عن الذين معه، حيث يجب الالتزام بالسرعة خلال السفر حتى لا يعرضهم للخطر.



