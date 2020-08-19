AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

القمر.. ميرهان حسين تبهر متابعيها بعدة صور لها.. شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:20 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بعد صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

القمر - منورة - نجمة مصر - مشاء الله

اقرا ايضا :
من جديد.. ميرهان حسين تقلد إليسا على أغنية «الشجر الناشف»

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مريهان حسين غير نصيبي وقسمتك كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى".


وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع.
View this post on Instagram

No filter ❤️

A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشهد من "ختم النمر".. مريهان حسين تروج للمسلسل من جديد

مريهان حسين تشعل إنستجرام بفيديو مجمع لتقليد الفنانين

أغلى ما في حياتي.. مريهان حسين توجه رسالة لوالدها في عيد الأب

من جديد.. ميرهان حسين تقلد إليسا على أغنية «الشجر الناشف»

ياجمالو .. مريهان حسين تخطف الأنظار بفستان مشجر على البحر .. شاهد

بإطلالة صيفية.. مريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

مخدرات وسلاح..مصرع مجرمين وضبط آخر فى معركة مع الشرطة بأسيوط

خلقت حرة.. نسرين طافش ترد على منتقدي إطلالتها الجرئية

%59 من قراء صدى البلد يرفضون استمرار أحمد فتحي مع الأهلي

أرقام وصفقات مرعبة| بيراميدز بمواصفات أوروبية فى الدوري المصري.. وقهر الأهلي والزمالك

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 226 ألفا و914 حالة

خالد جلال يهاجم ميدو: لم نتجسس على الزمالك وهذه ليس طريقتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجبروها على شرب الكلور وتناول سندوتشات بأعقاب السجائر.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة الخادمة أمنية على يد ضابط مفصول وزوجته المغربية

بملابس غير تقليدية .. ميريهان حسين تتألق فى الساحل الشمالي

بالأحمر الناري.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة عصرية