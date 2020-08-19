القمر.. ميرهان حسين تبهر متابعيها بعدة صور لها.. شاهد

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بعد صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
القمر - منورة - نجمة مصر - مشاء الله
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من جديد.. ميرهان حسين تقلد إليسا على أغنية «الشجر الناشف»
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مريهان حسين غير نصيبي وقسمتك كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى".
وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع.
ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
القمر - منورة - نجمة مصر - مشاء الله
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من جديد.. ميرهان حسين تقلد إليسا على أغنية «الشجر الناشف»
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مريهان حسين غير نصيبي وقسمتك كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى".
وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع.