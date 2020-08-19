الضربات تتوالى في الأهلي.. محمد شريف يوقع لنادي بيراميدز ..فيديو





وذكرت قناة أون تايم سبورت، أن هناك مفاجأة كبرى أن نادي بيراميدز يفاوض بعض لاعبي الأهلي وعقودها سارية مع الفريق.





وشددت التقارير ، علي ان محمد شريف مهاجم النادي الأهلي المعار فى صفوف إنبي وقع علي عقود مبدئية لنادي بيراميدز .





وتابع، بعدما وقع محمد شريف لنادي بيراميدز ، ترك الأمر بين إدارة بيراميدز والأهلي لإنهاء كافة التفاصيل.





وافادت التقارير ، ان محمد شريف إنهي كافه الاتفاقات الماديه مع نادي بيراميدز ، وينتظر انهاء الامور بين الادارتين .