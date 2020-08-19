AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الضربات تتوالى في الأهلي.. محمد شريف يوقع لنادي بيراميدز ..فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:27 م
محمد شريف
محمد شريف
Advertisements
حسن العمدة
كشفت تقارير إعلامية، عن وجود مفاوضات بين إدارة نادي بيراميدز وبعض لاعبي الأهلي فى الفترة الماضية.

وذكرت قناة أون تايم سبورت، أن هناك مفاجأة كبرى أن نادي بيراميدز يفاوض بعض لاعبي الأهلي وعقودها سارية  مع الفريق.

وشددت التقارير ، علي ان محمد شريف مهاجم النادي الأهلي المعار فى صفوف إنبي وقع علي عقود مبدئية لنادي بيراميدز . 

وتابع، بعدما وقع محمد شريف لنادي بيراميدز ، ترك الأمر بين إدارة بيراميدز والأهلي لإنهاء كافة التفاصيل.

وافادت التقارير ، ان محمد شريف إنهي كافه الاتفاقات الماديه مع نادي بيراميدز ، وينتظر انهاء الامور بين الادارتين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر لـ صدى البلد: حق محمد شريف الرجوع للأهلي حال إلغاء الدوري

إنبي: الأهلي صاحب القرار في استمرار محمد شريف معنا

محمد عبد الغني يوقع عقود التجديد للزمالك على بياض.. تفاصيل

رئيس إنبي يكشف موقف الأهلي من إنهاء إعارة محمد شريف.. فيديو

لضم محمد شريف.. وفد الاتفاق السعودي يصل إلى القاهرة للتفاوض مع الأهلي

الاتفاق السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لضم محمد شريف.. فيديو

ترشيحاتنا

أجبروها على شرب الكلور وتناول سندوتشات بأعقاب السجائر.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة الخادمة أمنية على يد ضابط مفصول وزوجته المغربية

بيراميدز يضم ثلاثي الأهلي بـ 188 مليون جنيه

هل القهوة ترفع ضغط الدم؟

دق المسامير الأخيرة في نعش الديمقراطية.. حزب تركي معارض يوجه اتهاما خطيرا لـ أردوغان

%59 من قراء صدى البلد يرفضون استمرار أحمد فتحي مع الأهلي

أرقام وصفقات مرعبة| بيراميدز بمواصفات أوروبية فى الدوري المصري.. وقهر الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجبروها على شرب الكلور وتناول سندوتشات بأعقاب السجائر.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة الخادمة أمنية على يد ضابط مفصول وزوجته المغربية

بملابس غير تقليدية .. ميريهان حسين تتألق فى الساحل الشمالي

بالأحمر الناري.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة عصرية