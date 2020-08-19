العليا للانتخابات: نثمن جهود الشرطة في تأمين عمليات الاقتراع والفرز..فيديو

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إن الدولة المصرية حرصت على مشاركة المصريين جميعهم بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من خلال 14 ألف لجنة فرعية ، و27 لجنة عامة ، وذلك حرصا على تطبيق قواعد السلامة العامة ، والإجراءات الوقائية.





وأضاف المستشار لاشين إبراهيم ، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لاعلان النتائج النهائية لانتخابات الشيوخ 2020، أن الشرطة المصرية كان لها دور كبير في تأمين وتنظيم أنتخابات الشيوخ ، سواء خلال عمليات الأقتراع أو الفرز.





وأشار رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات ، إلى أن انتخابات الشيوخ تمت تحت إشراف منظمات دولية ومحلية ، بعدد 47 منظمة محلية و 14 منظمة دولية ، وفقا لضوابط الهيئة .





وأكد "إبراهيم "، أن جميع الشكاوى التي قدمت للهيئة تلقت حلولا فورية، ومنها شكوى واحدة صادرة من محكمة جنوب القاهرة، موضحا أن عدد التظلمات بلغت 49 تظلما، وفصلت فيهم اللجنة، وتم قبول بعضهم ورفض البعض الأخر.