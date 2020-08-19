أضرار أوميجا 3.. للحوامل والأطفال والرجال

اضرار اوميجا 3



تجنب الحصول عليها بكميات

من حاجة

لها، ويمكن

الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع ، ولكن إذا كنت لا تأكل الأسماك الدهنية كثيرًا ، فيجب أن تفكر في تناول مكمل غذائي.