أضرار أوميجا 3.. للحوامل والأطفال والرجال

تعد اوميجا 3 أحد الأحماض الدهنية العديدة التي تحمل العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة والشعر أيضا، ولكن لا يجب الإكثار منه لتجنب اضرار اوميجا 3، ويمكن الحصول عليه من الأسماك أو من المكملات الغذائية، إلا ان اضرار اوميجا 3 تحدث عند استهلاك كميات كبيرة منها.
اضرار اوميجا 3
لذا فإن أفضل طريقة لتجنب أضرار اوميجا 3 عن طريق تجنب الحصول عليها بكميات أكبر من حاجة الجسم لها، ويمكن تناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع ، ولكن إذا كنت لا تأكل الأسماك الدهنية كثيرًا ، فيجب أن تفكر في تناول مكمل غذائي.
اضرار اوميجا 3
لذا فإن أفضل طريقة لتجنب أضرار اوميجا 3 عن طريق تجنب الحصول عليها بكميات أكبر من حاجة الجسم لها، ويمكن تناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع ، ولكن إذا كنت لا تأكل الأسماك الدهنية كثيرًا ، فيجب أن تفكر في تناول مكمل غذائي.
ومع ذلك من المهم التأكد من أن المكمل الخاص بك يحتوي على ما يكفي من حمض eicosapentaenoic (EPA) وحمض docosahexaenoic (DHA)، وذلك لتجنب اضرار اوميجا 3؛ حيث ان هذه هي أكثر أنواع دهون اوميجا 3 فائدة ، ويوجد منها ايضا في الأسماك الدهنية والطحالب.
يمكنك أيضًا الحصول على اوميجا 3 من البذور والمكسرات ، مثل بذور الكتان والجوز؛ حيث انه تحتوي هذه الأطعمة على حمض ألفا لينولينيك (ALA)، والذي يمكن تحويل جزء صغير منه إلى EPADHA في جسمك.
اضرار اوميجا 3 بلس
وعند استهلاك كميات كبيرة من اوميجا 3، فقد يتسبب هذا الأمر في الإصابة بـ اضرار اوميجا 3 بلس بشكل عام؛ حيث توصي معظم هذه المنظمات بحد أدنى من 250-500 مجم مجمعين من EPA و DHA يوميًا للبالغين الأصحاء.
ويوصي في الغالب بكميات أكبر من اوميجا 3 لبعض الحالات الصحية، بحيث يصل استخدام حمض ألفا لينولينيك إلى 1.6 جرام يوميًا للرجال و 1.1 جرام يوميًا للنساء.
وكشفت إدارة الغذاء والدواء (FDA)، أن من بين اضرار أوميجا 3 بلس التي تحتوي على EPA و DHA واستهلاك كميات مفرطة منها تتخطى 3000 مجم في اليوم يمكن ان يؤدي إلى الإصابة بـ ترقق الدم أو نزيفًا مفرطًا لدى بعض الأشخاص.
ولهذا السبب ، تشجع العديد من المنظمات الأشخاص الذين يخططون لإجراء عمليات جراحية على التوقف عن تناول مكملات أوميغا 3 قبل أسبوع إلى أسبوعين من إجراء العملية الجراحية، لتجنب اضرار اوميجا 3 بلس.
اضرار اوميجا 3 للحامل
لتجنب اضرار اوميجا 3 للحامل، فـ تظهر الأبحاث أن أحماض اوميجا 3 الدهنية ضرورية قبل وأثناء وبعد الحمل؛ حيث توصي جميع الإرشادات الرسمية تقريبًا بإضافة 200 مجم من أوميجا 3 أثناء الحمل والرضاعة، ولكن لا يجب الزيادة عن هذه النسبة.
اضرار اوميجا 3 للأطفال
اضرار اوميجا 3 للأطفال
ونشرت العديد من المنظمات العالمية والوطنية مبادئ توجيهية لتجنب اضرار اوميجا 3 للأطفال الرضع، حيث أكدت انه لا يجب ان تتعدي كمية الاستخدام عن 50 وحتى 100 مجم يوميًا، وذلك حتى لا يتسبب لهم بترقق الدم او النزيف.
اضرار برشام اوميجا 3 للرجال
وتناول الرجال لكميات مفرطة من اوميجا 3 قد يحارب الشعور بـ الاكتئاب والقلق والاضطرابات المزاجية والعقلية، وتشير الدراسات أنه لم يتم اثبات اي اضرار اوميجا 3 للرجال؛ بل ان تناول كميات معتدلة من اوميجا 3 قد حسنت من الصحة الجنسية للرجال، على ان تتراوح الجرعه من 200 إلى 2200 مجم يوميًا.
وكشفت دراسة حديثة أن أوميجا 3 يمكنه ان يقلل من الآثار الجانبية السلبية لعادة التدخين المدمرة ؛ حيث انه يقلل من الرغبة في تناول النيكوتين، فضلا عن تقليل عدد السجائر التي يدخنها المدخن يوميا.
اضرار اوميجا 3 على القلب
ويبقى السؤال هنا هل يسمح لـ مرض القلب بتناول اوميجا 3 بآمان وهل يوجد اضرار اوميجا 3 على القلب، وتابعت إحدى الدراسات 11000 شخص تناولوا جرعة 850 مجم من اوميجا 3 كل يوم لمدة 3.5 سنوات، وقد أثبتت النتائج ان المشاركين انخفضت لديهم خطر التعرض للنوبات القلبية بنسبة 25 ٪، وانخفاض بنسبة 45 ٪ في حالات الموت المفاجئ.
توصي جمعية القلب الأمريكية ، من بين منظمات أخرى ، الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب التاجية بتناول 1000 مجم من اوميجا 3 ، بينما يأخذ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الدهون الثلاثية 2000-4000 مجم يوميًا من اوميجا 3.
اضرار اوميجا 3 على الكبد
تم ربط تناول كميات كبيرة من الأسماك وأحماض أوميغا 3 الدهنية بتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والقولون، ومع ذلك فلم تثبت الدراسات ان هناك اضرار اوميجا 3 على الكبد والجهاز الهضمي بشكل عام.