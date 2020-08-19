«دماء على الإسفلت» .. حوادث سير أنهت مسيرات لاعبي كرة القدم

يتعرض مشاهير كرة القدم إلى الحوادث الخطيرة أثناء قيادة سياراتهم منهم من يُمنح فرصة أخرى للحياة ومنهم من يلعب القدر دوره.









ولكن الصفة الأهم والأشهر أن معظم حوادث السيارات، غالبًا ما تكون بسبب السرعة الزائدة التي تؤدي إلى مصرعهم أو نجاتهم.









يرصد موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز لاعبي كرة القدم الذين تعرضوا لحوادث سيارات.









محمد مرسي حسين





لقى لاعب الاسماعيلي مصرعه بعد تعرضه لحادث سير، كان يُلقب رضا وكان يمتاز بمهارته لدرجة أنه عندما تعرض للحادث كان يلعب مباراة لنادي الاسماعيلي في الإسكندرية، وأثناء عودته لقى حتفه وكان بجوار صديقه فانقلبت السيارة وفتح الباب المجاور برضا فطار في الهواء وتوفى.

يوسف محيي





في 2014، لقى لاعب الزمالك والاتحاد السكندري مصرعه، بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى في حالة حرجة لكنه توفى بعد ساعات قليلة.









رأفت عطية





من محيي لعطية، لم تتوقف سلسلة حوادث السير التي كانت سببًا رئيسيًا في حصد أرواح العديد من اللاعبين، في 1978 بدأ رأفت عطية مشواره الكروي و لمع اسمه ولكن للأسف المسيرة لم تكتمل بسبب حادث سير رغم أنه حصد العديد من الجوائز في وقت قصير.





محمد حازم





توفي في 11 نوفمبر 1986 عقب حادث سير أثناء عودته من المباراة التي جمعت فريقه بفريق غزل المحلة، لتنتهي حياته في سن السادسة والعشرين.





محمد اليماني





من أشهر لاعبي كرة القدم الذين تعرضوا لحوادث مروعة هو محمد اليماني الذي تعرض لحادث سير ولكنه نجا بأعجوبة ونتج عنه نهاية مسيرته الكروية.







