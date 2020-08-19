طريقة مذهلة لتنظيف البشرة سريعا

تتراكم على البشرة طبقة صلبة من الأوساخ والملوثات يصعب التخلص منها من خلال غسل الوجه بالماء بالطريقة العادية، ولذلك يعد حمام البخار من افضل الطرق المستخدمة لحل هذه المشكلة.





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ونقدم لكم طريقة عمل حمام بخار الشاى الأخضر لـ تنظيف البشرة وعلاج المشاكل الموجودة بها وفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى":





الادوات :

1 وعاء كبير

3 أكياس شاي أخضر أو 2 ملاعق كبيرة من الأوراق السائبة

ماء ساخن

منشفة حمام





طريقة الاستخدام:

في وعاء ، اخلطي الماء الساخن والشاي الأخضر.

غطي رأسك بمنشفة لعمل خيمة واستنشاق بخار الشاي الأخضر.

يمكنك تناول الشاي الأخضر بالبخار لمدة تصل إلى 10 دقائق.

إذا كنت تعتقد أنه أصبح من الصعب التنفس أثناء جلسة بخار الشاي الأخضر.

فيمكنك أن تأخذ استراحة تصل إلى 15 ثانية بينهما.

بمجرد الانتهاء من ذلك ، امسح وجهك أولًا بمنديل مبلل نظيف ثم جففه بالترطيب.