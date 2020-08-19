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أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار: افتتاح ثلاثة أديرة في مدينة نقادة بمحافظة قنا بعد الانتهاء من أعمال ترميمهم

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
افتتح اليوم الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، ثلاثة أديرة أثرية فى مدينة نقاده بمحافظة قنا وهم دير الملاك ميخائيل ودير الانبا بسنتاؤس ودير مارجرجس المجمع بحاجر نقاده، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة الخاصة بهم والتى استغرقت ثلاث سنوات.

وقد شارك فى الافتتاح أسقف الأديرة وعدد من المسئولين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت أن أديرة نقاده تمثل نموذجا متميزا لعمارة الأديرة القبطية فى جنوب الصعيد المشيدة من الطوب الأجر والطوب اللبن بتشكيلات معمارية بديعة، لافتا إلى أن أعمال الترميم كشفت عن ظهور عناصر معمارية متميزة، بالإضافة الى العديد من أعمدة الجرانيت.

وقد شملت أعمال الترميم بالأديرة الثلاثة ترميم كنيستي الملاك ميخائيل والسيدة العذراء، بالإضافة إلى تدعيم الأساسات ومعالجة الطوب اللبن لجميع الجدران، وتغيير شبكة الكهرباء ومعالجة أرضيات هذه الكنائس، وتدعيم وتقوية الجدران والعقود التي تحمل قباب الكنيسة وتأهيل الموقع لاستقبال المصلين.

جدير بالذكر أن مدينة نقادة تضم ستة أديرة أثرية هم دير الملاك ميخائيل ودير بسنتاؤس ودير مارجرجس المجمع ودير الصليب المقدس ودير أبو الليف ودير ماربقطر.

ويرجع تسمية مدينة نقادة بهذا الاسم إلى كلمة (نى كاداي) القبطية والتي تعني المعرفة، ثم تغير الاسم إلى نقادة، ويرجع تاريخ المدينة الى عصر ما قبل الأسرات ونشأت على هذه الأرض حضارة نقاده الأولى والثانية والثالثة وفقا لتقسيم علماء المصريات.

وزارة السياحة والآثار: افتتاح ثلاثة أديرة في مدينة نقادة بمحافظة قنا بعد الانتهاء من أعمال ترميمهم
وزارة السياحة والآثار: افتتاح ثلاثة أديرة في مدينة نقادة بمحافظة قنا بعد الانتهاء من أعمال ترميمهم
وزارة السياحة والآثار: افتتاح ثلاثة أديرة في مدينة نقادة بمحافظة قنا بعد الانتهاء من أعمال ترميمهم
وزارة السياحة والآثار: افتتاح ثلاثة أديرة في مدينة نقادة بمحافظة قنا بعد الانتهاء من أعمال ترميمهم
وزارة السياحة والآثار: افتتاح ثلاثة أديرة في مدينة نقادة بمحافظة قنا بعد الانتهاء من أعمال ترميمهم
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