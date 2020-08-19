AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فضيحة أخلاقية بطلها رئيس وزراء محبوب.. وشلل كامل للحكومة الكندية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:11 م
ترودو وزوجته
ترودو وزوجته
Advertisements
محمد علي
 في تحركٍ غريب،  طلب  رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو -الذي يحظى فيما سبق بشعبية واسعة- من الحاكمة العامة للبلاد، جولي باييت، إنهاء الدورة البرلمانية الحالية قبل موعد استحقاقها، وهو ما فتح الباب لحملة انتقادات واسعة.

وجاءت الاتهامات لترودو ، بأنها محاولة منه  للتغطية على فضيحة أخلاقية، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

قالت الصحيفة، أن هذه الخطوة تأتي وسط تحقيقات بشأن فضيحة أخلاقية وسياسية تورط فيها ترودو، على خلفية عقد ضخم أبرمته الحكومة الكندية مع جمعية خيرية كان أفراد من أسرته قد تقاضوا مبالغ مالية منها.

وكان حزبا المعارضة الرئيسان في البلاد قد وجها دعوة لرئيس الوزراء إلى الاستقالة، لكن ترودو اكتفى بالاعتذار والإقرار بالخطأ.

كما تورط في الفضيحة وزير المال بيل مورنو، الذي قدم الاثنين الماضي استقالته من الحكومة.

ويعني  تعليق عمل البرلمان الكندي ، شلل لكل شئ، يطال  وقفًا مؤقتًا لجميع أعمال الحكومة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

القضاء الكندي يبطل اتفاقا مع الولايات المتحدة بشأن اللاجئين

انفجار بيروت.. كندا تعرب عن تضامنها مع لبنان: جاهزون لتقديم المساعدة

كندا تزيد مساعداتها للشعب اللبناني إلى 30 مليون دولار

بعد تحقيقات بشأن تضارب المصالح..وزير المالية الكندي يستقيل من منصبه

ترشيحاتنا

صفقة بـ٣٠ مليون جنيه.. الداخلية تحبط تهريب طن حشيش وبانجو وأفيون

شاهد.. ضرر كبير بالسفينة التركية كمال ريس بعد اصطدامها بفرقاطة يونانية

الأهلي: لا توجد بنود تمنح ديانج ومعلول وحمدي حق فسخ التعاقد

بالأسماء.. الإعادة على 26 مقعدا بـ 14 محافظة في انتخابات الشيوخ

بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.. السعودية تنتقد تل أبيب

بعد نشر قصته في "صدى البلد".. التوصل إلى أهل الطفل التائه بمحطة عدلي منصور .. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو 2020 في مصر

ملفتة ومبهجة ... 10 صور لـ فساتين علا رشدي فى عيد ميلادها

جوجل يحتفل بذكرى ميلاده.. 8 معلومات عن عالم الكيمياء يوليوس ماير