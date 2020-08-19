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فن

أحمد جمال يتفاعل مع جمهوره بأغنيته الجديدة "من غير مجاملة"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك الفنان أحمد جمال عدة صور من خلال حضوره على إذاعة الراديو ٩٠٩٠ فى برنامج الراديو بيضحك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتب معلقًا على صوره: "من غير مجاملة .. كملوا".

واحتفل أحمد جمال بنجاح احدث اغانيه "من غير مجاملة" التى طرحها موخرا وحققت نجاحا كبيرا مثلما ظهر فى تخطى مشاهدات الكليب المليون الاول فى اقل من اسبوع.

كما يتحدث خلال الحلقة عن كواليس اخر أعماله الغنائية ممثلة فى "احنا مش بتوع حداد" وغيرها من الأغاني التي طرحها خلال العام الجاري.

الراديو بيضحك يذاع على الراديو ٩٠٩٠ كل ثلاثاء واستضاف موخرا العديد من نجوم ونجمات الوسط الفني ومنهم احمد عز، احمد زاهر، احمد السقا، صابرين.

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