الحكومة: توافق بين مصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي| شاهد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن هناك توافقا في الموقف المصري والسوداني بشأن سد النهضة الاثيوبي، مؤكدا ضرورة التوصل لاتفاق ملزم يراعي الدول الثلاث والامتناع عن أي اتفاقات أحادية.









وأضاف « سعد » خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك توافقا بين مصر والسودان وهذا سينعكس على مسار المفاوضات الفترة المقبلة.









خصصت لاقامة منطقة صناعية في السودان على مساحة 2 مليون، فضلا عن استيراد اللحوم والماشية وتوفير احتياجات السودان. وأوضح متحدث مجلس الوزراء ، أنه سيتم عقد مؤتمر قريبا في السودان للمستثمرين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية السودان، مشيرا إلى أن قطعة أرض









وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء خط للسكك الحديد بين مصر والسودان يربط البلدين، وسيتم بدء الدراسات بالتنسيق مع الأشقاء في الكويت، ليكون أول خط يربط بين مصر والسودان.