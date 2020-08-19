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توك شو

الوزراء: استثناء الأطفال دون سن السادسة من شروط توافر تحليل pcr

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:42 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
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قسم التوك شو
أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء  أن فيروس كورونا لم يختفِ من العالم، ووصولنا إلى صفر إصابات؛ يعني نجاح الإجراءات الاحترازية.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان أنه سيتم إلزام جميع القادمين للبلاد بإحضار شهادة pcr قبل الدخول للمطار بداية الشهر المقبل باستثناء الأطفال دون سن السادسة من شروط توافر تحليل pcr.
   
وأكد متحدث مجلس الوزراء أن محاولة الوصول لصفر إصابات أمر مهم قبل الإقتراب من موسم الإنفلونزا الموسمية، لافتا إلى أننا نخفف القيود بشأن كورونا تدريجيا وإذا تحسن الوضع الوبائي قد نفكر في فتح الحدائق والمتنزهات العامة .

 وأكد المستشار نادر سعد أن  إقامة المؤتمرات في الفنادق لا يزال بحد أقصى 50 فردا، مشيرا إلى أن  قاعات الأفراح والعزاء ستظل مغلقة، لافتا إلى أن العودة تقتصر على عودة صلاة الجمعة فقط .
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