الوزراء: استثناء الأطفال دون سن السادسة من شروط توافر تحليل pcr

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن فيروس كورونا لم يختفِ من العالم، ووصولنا إلى صفر إصابات؛ يعني نجاح الإجراءات الاحترازية.





وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أنه سيتم إلزام جميع القادمين للبلاد بإحضار شهادة pcr قبل الدخول للمطار بداية الشهر المقبل باستثناء الأطفال دون سن السادسة من شروط توافر تحليل pcr.

وأكد متحدث مجلس الوزراء أن محاولة الوصول لصفر إصابات أمر مهم قبل الإقتراب من موسم الإنفلونزا الموسمية، لافتا إلى أننا نخفف القيود بشأن كورونا تدريجيا وإذا تحسن الوضع الوبائي قد نفكر في فتح الحدائق والمتنزهات العامة .



