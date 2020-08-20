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تعليم

لمتابعة منظومة العمل.. جولات مفاجئة على المعاهد الأزهرية بالوادي الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:41 م
جولات مفاجئة على
جولات مفاجئة على المعاهد الأزهرية بالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أجرى فضيلة الشيخ عبدالجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، الأزهرية جولة تفقديه مفاجئة  لمعهد فتيات الخارجة  ومعهد المنيره بإدارة الخارجة التعليمية وذلك لمتابعة منظومة العمل داخل المعهد وتابع فضيلته حضور وغياب جميع العاملين بالمعهد ٠

وشدد فضيلته على أهمية إلتزام الجميع بالحضور للمعهد لمتابعة الجداول والكتب المدرسية والإهتمام بالنظافة العامة بالمعهد من دورات المياة والطرقات وفصول وفناء المعهد  وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمعهد من الأمراض الفيروسية المعدية.
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وقام فضيلة  بالتنبية على إدارة المعهد بإعداد البيانات والإحصائيات الخاصة بجميع العاملين بالمعهد بكافة التخصصات بالعجز والزيادة ومتطلبات المعهد من آثاث ومكاتب وأدوات المعامل والعلوم وصيانة أجهزة الحاسب الآلي وتجهيز مكتبةالمعهد من مقاعد وكراسي وكافة الوسائل التعليميه المدعمة للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية إستعدادا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ م ٠
وفي نهايه زيارتة للمعهد أثنى فضيلتة على مجهودات القائمين على العمل بالمعهد وتعاون الجميع من أجل صالح العمل ورفع كفاءة العملية التعليمية بالمعهد٠

وتمني فضيلته للجميع النجاح والتوفيق ولإزهرنا الشريف منارة العلم والعلماء كل الرقي والتقدم والإزدهار برعاية صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف( حفظه الله ورعاه ) حفظ الله مصر وحفظ الله شعبها العظيم من البلاء والوباء.

وفي ذات السياق تقدم صاحب الفضيلة الشيخ / عبدالجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية والسيد /عبدالله سعيد الوكيل الثقافي بالمنطقة ،بالتهنئة  للشعب المصري والأمه الإسلامية ، و فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقيادات الأزهر الشريف ، و جميع العاملين بديوان عام منطقه الوادى الجديد وجميع العاملين بالمعاهد الأزهرية بالتهنئة   بمناسبة  حلول رأس السنة الهجرية.

لمتابعة منظومة العمل.. جولات مفاجئة على المعاهد الأزهرية بالوادي الجديد
لمتابعة منظومة العمل.. جولات مفاجئة على المعاهد الأزهرية بالوادي الجديد
لمتابعة منظومة العمل.. جولات مفاجئة على المعاهد الأزهرية بالوادي الجديد
لمتابعة منظومة العمل.. جولات مفاجئة على المعاهد الأزهرية بالوادي الجديد
لمتابعة منظومة العمل.. جولات مفاجئة على المعاهد الأزهرية بالوادي الجديد
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