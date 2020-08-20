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تكنولوجيا

شاهد| Oukitel C21 أرخص و أفضل هاتف أندرويد بـ 1400 جنيه فقط

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:54 م
شاهد| Oukitel C21
شاهد| Oukitel C21 أرخص و أفضل هاتف أندرويد بـ 1400 جنيه فقط
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كريم جمال
كشفت شركة Oukitel الصينية عن أحدث هواتفها الذكية رسميًا، والذى يحمل إسم Oukitel C21، وهو هاتف إستثنائى فى السعر والمواصفات، حيث يوفر كاميرا رباعية وشاشة كبيرة مقابل 1400 جنيه فقط.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى Oukitel C21 بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع ips بتقنية عرض Full HD، مع نوتش فى أعلى يسار الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية لإلتقاط صور السيلفي و إجراء مكالمات الفيديو.

وجاء Oukitel C21 بمعالج ثمانى النواة من نوع Helio P60 بقوة 2 جيجاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت.

ولعشاق التصوير جاء Oukitel C21 بكاميرا رباعية أساسية بدقة 16 و 2 و 2 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل بفلاش LED قوي.

ويمتلك Oukitel C21 بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، حيث يعمل الهاتف بنظام أندرويد 10، بالإضافة لقارىء بصمة خلفي أسفل الكاميرا.

يمكنك الحصول عليه فى 3 ألوان هي الأزرق و الأسود و الزهري مقابل 89 دولارًا أمريكيًا فقط ما يعادل 1400 جنيه مصري، ولكن بدءًا من 24 أغسطس الجاري فور طرحه بالأسواق.
شاهد| Oukitel C21 أرخص و أفضل هاتف أندرويد بـ 1400 جنيه فقط
شاهد| Oukitel C21 أرخص و أفضل هاتف أندرويد بـ 1400 جنيه فقط
شاهد| Oukitel C21 أرخص و أفضل هاتف أندرويد بـ 1400 جنيه فقط
شاهد| Oukitel C21 أرخص و أفضل هاتف أندرويد بـ 1400 جنيه فقط
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