الخارجية الإماراتية: مصر طلبت المساعدة لوقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية،

إن الفلسطينيين شعروا بأن الإتفاق مع إسرائيل هو قرار أحادي ولهم الحق والأسباب في الاعتقاد بذلك، مشيرا إلي أن القضية الأساسية لم تفارق طاولة المفاوضات لأن تاريخ الصراع يخبرنا الكثير.

أضاف القرقاش خلال تصريحات تلفزيونية له، أن التغيير الفعال على الأرض يغير من السياسة فما كان متاحا في عام 1948 ليس الذي كان متاحا عام 1973 وهكذا، مشيرا إلي أن الإمارات لا تتفاوض من أجل فلسطين بل الشعب الفلسطيني هم من سوف يحددون الشكل النهائي لطبيعة الإتفاق ونأمل بأن تقوم دولة فلسطينية مستقلة.





أوضح وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أن الإمارات وجدت فرصة للتفاوض مع إسرائيل لأن الإمارات دولة عربية وتلقت العديد من الرسائل من دول عربية على رأسها مصر تطالبها بالمساعدة لوقف ضم الجانب الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.





ونوه بأن الإمارات لا تنظر إلى هذا الإتفاق علي أنه تكتيك ستلتزم به إسرائيل بل هو من أجل إعطائنا متسع من الوقت لتجنب عملية ضم الأراضي الفلسطينية.