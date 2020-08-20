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ديني

الترشح بصورة البطاقة.. نقابة القراء: 17 سبتمبر اختيار خليفة للطبلاوي بإشراف الداخلية والعدل والأوقاف

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:34 م
نقابة القراء
نقابة القراء
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محمود ضاحي
أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أن مقر النقابة الكائن ب54 شارع ممتاز  المتفرع من شارع السد بالسيدة زينب بالقاهرة، استقبل اليوم الخميس المرشحين من أعلام قراء القرآن الكريم ورموز دولة التلاوة المصرية وذلك لتقديم أوراق ترشحهم على منصب النقيب الجديد خلفا للشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء  (رحمه الله) وعلى مقاعد مجلس الإدارة. وذلك تمهيدا لعقد الجمعية العمومية  وإجراء الانتخابات في السابع عشر من سبتمبر المقبل بإشراف من وزارات العدل والداخلية والأوقاف.

واختتم الساعاتي: لقد استعد الجميع لخوض هذا العرس الكبير حيث تأكد ترشيح كل من فضيلة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء. وفضيلة الشيخ حلمي الجمل نائب نقيب القراء السابق. حيث سيحدد مصير الفائز منهما على مقعد النقيب. عشرة آلاف عضوا من جميع محافظات الجمهورية ونتمني التوفيق لجميع المرشحين من أهل القراء الذين اصطفاهم الله تعالى وقال عنهم رسول الله صلى الله وسلم: (أهل القرآن هم أهل الله وخاصته).

أكد الشيخ محمد صالح حشاد - شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، على ضرورة التزام جميع المرشحين لمنصب النقيب أو نائب النقيب أو الأعضاء بالشروط اللازمة والواجبة للترشح، حيث لن يتلفت لأوراق أي مرشح لا تنطبق عليه هذه الشروط.

يشار إلى أن  شروط الترشح على منصب النقيب وعضوية مجلس الإدارة فى الانتخابات المقرر لها 17 سبتمبر المقبل، والتي بدأت النقابة تلقى أوراق الترشح لها اليوم، وهى إحضار صورة البطاقة وإثبات سداد لاشتراك العام الجارى 2020، بالإضافة إلى خطاب يثبت العمل بإحدى الجهات الرسمية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
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