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مرأة

هايش ومقصف .. تسريحات شعر سهلة للشعر المجعد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
حان الوقت لإضفاء لمسة جمالية على يومك الباهت مع تسريحة شعر جميلة إذا كنت قد مللت من مظهرك اليومي. حتى عند البقاء في المنزل ، يمكنك إضافة القليل إلى مظهرك وتجربة شيء جديد. سواء كان لديك رغبة في إبقاء شعرك مفتوحًا أو في حاجة ماسة لربطه ، فإن مصفف شعر المشاهير والخبير في Tata Sky Beauty ، تشارك Hiral Bhatia تسريحات الشعر السهلة التي يمكنك تجربتها.

جديلة فوضوي
جديلة فوضوي أو جديلة جانبية هولندية مثالية لمن لديهم شعر مجعد . ويسمى أيضًا جديلة عكسية أو مقلوبة. لإنشاء هذا النمط ، يجب على المرء أن يضفر شعره تمامًا مثل جديلة فرنسية ، ولكن في الاتجاه المعاكس. بدلًا من عبور المقاطع ، كما في جديلة فرنسية ، صليبها تحتها. من الأمام ، تبدو بسيطة جدًا. تعمل القطع الفضفاضة على طول خط الشعر أيضًا على تنعيم المظهر.

الضفائر 
هذا النمط رائعًا على الشعر المجعد أو المموج أو المستقيم. الدوس المضفر هو غضب خلال مواسم الزفاف. يمكن أن يكون هذا النمط غير رسمي وفوضوي يمكنك عمل كعكة جانبية رائعة أو كعكة منخفضة معتادة عن طريق لفها.

نصف لأعلى ونصف لأسفل

من بين جميع اتجاهات الشعر الموجودة في الوقت الحالي ، فإن تصفيفة الشعر النصفية النصفية هي المفضلة لدينا. تبدو مصقولة وسهلة. إنها مثالية ليوم الشعر البطيء. كما أنها متعددة الاستخدامات لأي طول أو ملمس للشعر. اسحب بعض الشعر من الأمام وقم بتثبيته مرة أخرى باستخدام دبابيس. يمكنك إضافة دبابيس اللؤلؤ وإنشاء لمسة أيضًا.

تجعيد الشعر الجانبي

هناك شيء أنيق حول تجعيد الشعر الكبير والنطاطي. إذا كنت تبحث عن تسريحة شعر كثيفة ، فابحث عن عصا تجعيد الشعر . بدلًا من ترك شعرك في تجعيد الشعر حول وجهك ، فإن سحبه إلى جانب واحد على الفور يخلق تأثيرًا متطورًا. تجعيد الشعر الجانبي ليس فقط جميلًا ولكنه مناسب أيضًا لأي مناسبة. يعد الحفاظ على تجعيد الشعر جانبًا طريقة سريعة لرفع تسريحة شعرك لأي حدث. ارتديها مع مشبك أو اختاريها خالية من الملحقات وثبتيها باستخدام دبابيس. في كلتا الحالتين ، هذا الأسلوب هو الحد الأدنى من الجهد لتحقيق أقصى قدر من العائد.
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